Lazio tra politica e complotti: l’ombra lunga di Angelucci

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I nomi e i cognomi citati nell’indagine della procura di Roma sulla presunta operazione per spodestare dalla guida della Lazio, Claudio Lotito, sono di peso. Ci sono i vertici della banca del Fucino Francesco Maiolini, un passato in banca nuova e in rapporti con la galassia Montante, Mauro Masi, un tempo manager Rai in quota Berlusconi, e il faccendiere redivivo Luigi Bisignani. Tutti si dicono totalmente estranei alle contestazioni, sono iscritti nel registro degli indagati per manipolazione de