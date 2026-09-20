la destra del pallone

Lazio tra politica e complotti: l’ombra lunga di Angelucci

Nello Trocchia
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20 settembre 2026 • 07:00

Dietro il tentativo di cacciare Claudio Lotito c’è un blocco di potere che ruota anche attorno alla Banca del Fucino. E si ritrova spesso alla corte del Ras della sanità privata nonché editore del giornale dove scrive Luigi Bisignani

I nomi e i cognomi citati nell’indagine della procura di Roma sulla presunta operazione per spodestare dalla guida della Lazio, Claudio Lotito, sono di peso. Ci sono i vertici della banca del Fucino Francesco Maiolini, un passato in banca nuova e in rapporti con la galassia Montante, Mauro Masi, un tempo manager Rai in quota Berlusconi, e il faccendiere redivivo Luigi Bisignani. Tutti si dicono totalmente estranei alle contestazioni, sono iscritti nel registro degli indagati per manipolazione de

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.