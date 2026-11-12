Leonardo tra jet, mogli e Fazzolari: è iniziato il regno di Lorenzo Mariani

Il nuovo ad manda avanti la partnership con Baykar e il progetto del Michelangelo Dome. Ma la priorità è il programma dei caccia. Il meloniano (che cacciò Cingolani) sempre più presente in azienda. Le promozioni, i veleni e i consigli dell’ex manager Balzani

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Un miliardo e trecento milioni di euro di profitti lordi (Ebita) nei primi nove mesi del 2026. Nell’ultima decade non era mai successo a Leonardo, storicamente la meno redditizia delle grandi partecipate italiane rispetto a Eni ed Enel. La scorsa settimana il nuovo amministratore delegato, Lorenzo Mariani, ha invece annunciato questo e altri numeri di bilancio con comprensibile orgoglio. Fatturato aumentato del 15 per cento, utile netto cresciuto addirittura del 74 per cento. È l’andazzo general