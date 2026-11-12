l’amministratore in carica da maggio

Leonardo tra jet, mogli e Fazzolari: è iniziato il regno di Lorenzo Mariani

Stefano Vergine
12 novembre 2026 • 07:00Aggiornato, 12 novembre 2026 • 15:12
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Il nuovo ad manda avanti la partnership con Baykar e il progetto del Michelangelo Dome. Ma la priorità è il programma dei caccia. Il meloniano (che cacciò Cingolani) sempre più presente in azienda. Le promozioni, i veleni e i consigli dell’ex manager Balzani

Un miliardo e trecento milioni di euro di profitti lordi (Ebita) nei primi nove mesi del 2026. Nell’ultima decade non era mai successo a Leonardo, storicamente la meno redditizia delle grandi partecipate italiane rispetto a Eni ed Enel. La scorsa settimana il nuovo amministratore delegato, Lorenzo Mariani, ha invece annunciato questo e altri numeri di bilancio con comprensibile orgoglio. Fatturato aumentato del 15 per cento, utile netto cresciuto addirittura del 74 per cento. È l’andazzo general

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.