Pinelli e i soldi all’assistente. Al Csm l’aumento è fulmineo

Alla collaboratrice del vicepresidente è stato aumentato lo stipendio di 20mila euro nell’arco di 7 mesi. La segretaria lavora anche nel suo studio privato. La delibera sulla retribuzione non è passata dal plenum

true false

«Mi auguro che il Consiglio sia sempre credibile e trasparente, mai obliquo». Era il 2023. E l’avvocato penalista Fabio Pinelli, ex consigliere legale esterno del presidente del Veneto, Luca Zaia, ed ex difensore di Luca Morisi e Armando Siri, pronunciava queste parole alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella subito dopo l’elezione alla vicepresidenza del Csm. Un discorso pieno di buoni propositi. Che non sempre sarebbero stati rispettati, a dire di chi frequenta gli ambienti vicini