Rocca e i soldi dagli Emirati, il mistero dei 190mila euro

Indagato per truffa, i pm vogliono archiviare per tenuità del fatto. Spuntano i compensi esteri. Percepiti dal 2021 al 2023, il meloniano non dice se li ha ricevuti da enti emiratini o aziende

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Nelle carte dell’indagine per truffa e falsità ideologica a carico del presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, spuntano compensi provenienti dall’estero. Precisamente dagli Emirati Arabi Uniti tra il 2021 e il 2023 per 180mila euro complessivi. L’inchiesta giudiziaria, che Domani ha svelato, riguarda la concessione di un prestito al governatore di 70mila euro con la garanzia pubblica, destinata ai soggetti danneggiati dagli effetti della guerra russa in Ucraina. Proprio questo giornale