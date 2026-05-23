Saladino e i suoi contanti. Quei 75mila euro a casa dell’imprenditore

Tra il materiale sequestrato dagli inquirenti agli indagati ci sono gli atti sugli affari tra la società Sind e la presidenza del Consiglio. Si cercano indizi sui soldi nei telefoni e nei pc

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C’è un mistero, l’ennesimo, in questa storia di servizi segreti e affidamenti milionari. E riguarda ciò che gli investigatori hanno trovato a casa di uno degli indagati eccellenti nel caso Del Deo, ossia l’ex numero due dell’Aisi e del Dis accusato dalla procura di Roma di peculato. Il ritrovamento, dunque, riguarda l’imprenditore Carmine Saladino, vecchio ed ex amico del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Qui i carabinieri hanno bussato per perquisire e lui si è dimostrato molto collaborati