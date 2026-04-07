Ssn fuori controllo

Fallimenti, ritardi e una sanità allo sbando: le paure del ministro Schillaci

Linda Di Benedetto
07 aprile 2026 • 07:00

Ogni nomina affrettata, ogni interpello pubblicato in extremis, ogni Piano sanitario annunciato con l’urgenza dell’ultimo miglio tradisce la stessa ansia da parte del dicastero della Salute: sembrare in movimento mentre il sistema resta fermo

Per il governo Meloni la sanità è sempre stata l’ultima voce in agenda e oggi i corridoi del ministero della Salute a Lungotevere Ripa raccontano la storia di un fallimento politico. Lo dicono le scelte, le promesse disattese e soprattutto il Fondo sanitario nazionale, prosciugato da una destra che ha scelto di tagliare – o di non scegliere affatto – lasciando il sistema in un’emergenza perenne. E la scelta di Orazio Schillaci accademico prestato ad una politica che non gli riconosce autonomia,

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Linda Di Benedetto
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Linda Di Benedetto

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 