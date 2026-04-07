Fallimenti, ritardi e una sanità allo sbando: le paure del ministro Schillaci

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Per il governo Meloni la sanità è sempre stata l’ultima voce in agenda e oggi i corridoi del ministero della Salute a Lungotevere Ripa raccontano la storia di un fallimento politico. Lo dicono le scelte, le promesse disattese e soprattutto il Fondo sanitario nazionale, prosciugato da una destra che ha scelto di tagliare – o di non scegliere affatto – lasciando il sistema in un’emergenza perenne. E la scelta di Orazio Schillaci accademico prestato ad una politica che non gli riconosce autonomia,