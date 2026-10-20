Il superbonus di Angelucci: il 110 per cento è un affare

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Nella galassia societaria degli Angelucci e della finanziaria di famiglia, Tosinvest, ci sono due società che si occupano di pulizie e manutenzione: Ecocleaning Italia e Natuna. La prima, come raccontato da Domani, partecipa a gare pubbliche e punta a commesse bandite dalla Consip e dalle centrali di committenza regionali per aumentare il giro degli affari. Anche la seconda sigla fa incetta di appalti e lavori: da Cdp al Parlamento europeo. Un conflitto d’interessi che si allarga così come il fa