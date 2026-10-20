Le commesse facility management

Il superbonus di Angelucci: il 110 per cento è un affare

Nello Trocchia
20 ottobre 2026 • 07:00
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Antonio Angelucci
Antonio Angelucci
Antonio Angelucci

La gara da 2 miliardi per la manutenzione nelle Asl del Lazio fa gola a molti. Anche all’editore leghista. Spunta pure una plusvalenze grazie al 110 per cento di Conte e (pubblicamente) criticato dalla destra

Nella galassia societaria degli Angelucci e della finanziaria di famiglia, Tosinvest, ci sono due società che si occupano di pulizie e manutenzione: Ecocleaning Italia e Natuna. La prima, come raccontato da Domani, partecipa a gare pubbliche e punta a commesse bandite dalla Consip e dalle centrali di committenza regionali per aumentare il giro degli affari. Anche la seconda sigla fa incetta di appalti e lavori: da Cdp al Parlamento europeo. Un conflitto d’interessi che si allarga così come il fa

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.