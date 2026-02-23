false false

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’iDea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

In data 30 aprile 2024 avevano inizio le attività di intercettazione telefonica dell’utenza in uso a Marchese Mauro, autorizzate da codesta A.G. con decreto n. 1756/2024 R. Int. Lo stesso giorno, presso l’abitazione di Cuffaro Salvatore sita in via Scaduto di Palermo, le operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti permettevano di captare un breve dialogo (prog. 1067823), intercorso tra l’ex governatore della Sicilia e Dammone Marco alla presenza anche di Cuffaro Silvio Marcello, nel corso del quale veniva ulteriormente palesato il perdurante interessamento di Cuffaro nei confronti delle attività della Dussmann s.r.l.

Dalla disamina del colloquio emergeva chiaramente l’impegno di Cuffaro Salvatore per:

- favorire la Dussmann nell’aggiudicazione della gara sull’ASP di Siracusa (“…io mi sto muovendo con insistenza anche su Siracusa per... per voi...”) esercitando ulteriori pressioni su Caltagirone Alessandro (“…vedrò Caltagirone stringendolo più pesantemente…”);

- offrire ulteriore sostegno alla cennata società presso altre due strutture ospedaliere su cui, per sua stessa ammissione, deteneva il totale controllo (“…e poi con calma ragioniamo su due strutture dove noi abbiamo la golden share come si dice di solito...Villa Sofia e Enna…”) tanto da pensare di poter predisporre un’ulteriore gara ad hoc presso l’Asp di Enna.

In effetti il direttore dell’ASP di Enna era Zappia Mario Carmelo e quello di Villa Sofia era Colletti Roberto, entrambi vicinissimi all’ex governatore che, a suo tempo, si era particolarmente speso per la loro nomina. Per dare maggiore enfasi al potere esercitato sull’Asp di Enna e su Villa Sofia, Cuffaro sottolineava che entrambe le strutture “…rispondono a noi…”, precisando che per la prima “…il Direttore Generale e amico nostro e non ci sono problemi...” e per la seconda “… Colletti e amico nostro e non ci sono problemi...”, cosi come ribadiva la propria influenza sull’Asp di Siracusa (“…Caltagirone che e amico nostro…”) ove vi era una procedura di gara in corso gia portata alla sua attenzione dal direttore di filiale Marchese Mauro: “…io sto lavorando con Marchese…”.

Nel prosieguo del dialogo Cuffaro, palesando ulteriormente la propria capacita di controllo di importanti strutture pubbliche su tutto il territorio siciliano, si premurava di chiedere all’interlocutore alcune informazioni in ordine agli appalti della Dussmann nell’area di Caltanissetta interessandosi, in particolare, alle recenti assunzioni avvenute in tale provincia e delle quali era venuto a conoscenza dai propri referenti locali “…perché mi dicono i miei che state facendo assunzioni a Caltanissetta…”. […]

L’incontro del 14 maggio 2024 tra Cuffaro, Marchese e Dammone

Parallelamente, l’analisi delle conversazioni telefoniche intercorse tra Marchese Mauro e Dammone Marco evidenziava un atteso incontro con Cuffaro Salvatore per il quale avrebbero ottenuto conferma il giorno 6 maggio 2024.

Nel dettaglio, il 2 maggio 2024 alle ore 11:53, Marchese Mauro mediante l’utenza telefonica in uso contattava Dammone Marco sul numero ********** (prog. 11826) chiedendogli se avesse notizie in merito ad un incontro n.m.i. che sarebbe dovuto avvenire a Palermo, tra il giorno 8 e il giorno 10 (del mese di maggio 2024, ndr): “...Senti… hai qualche… notizia per otto oppure dieci su… Palermo?...”. Marco rispondeva di essersi informato, chiarendo di essere stato invitato nuovamente per gli ulteriori aggiornamenti al lunedì successivo (ovvero il 6 maggio 2024, ndr). A conferma del fatto che si trattasse proprio di quel giorno della settimana, intervenivano le parole di Marchese che precisava “...allora… ci aggiorniamo al sei…” - “…magari facciamo un passaggio cosi cerchiamo di capire...”. […]

Il seguente 6 maggio 2024, alle ore 08:26:34, sull’utenza di Marchese Mauro (prog. 39827) veniva registrata una conversazione in entrata dall’utenza telefonica ********* intestata alla Dussmann e in uso a Dammone Marco.

Questi aggiornava Marchese Mauro sul fatto che l’incontro fosse stato concordato per “…venerdì 10…” (maggio, ndr) “…senti… siamo rimasti per venerdì...” - “...venerdì dieci…” e specificava che avrebbe avuto conferma definitiva dell’incontro il mercoledì successivo (8 maggio 2024, ndr) (“...me lo confermerà mercoledì pro...”) per cui l’interlocutore chiedeva assicurazione circa la località (“...venerdì su Palermo ovviamente!...”).

Dammone confermava che verosimilmente sarebbe avvenuto a Palermo (“...Si… si si… penso di si…”) - (“...penso di si... ce lo confermeremo poi mercoledì...”) e consigliava di attendere mercoledì per la prenotazione del volo (“...aspetta mercoledì cosi abbiamo la conferma...”). […]

Effettivamente il giorno 8 maggio 2024, alle ore 10:11:57, sull’utenza di Marchese Mauro veniva registrata una conversazione (Prog. 87828) in entrata dall’utenza telefonica******** in uso a Dammone Marco. Quest’ultimo chiedeva se si trovasse a Roma in quanto la terza persona che avrebbe dovuto incontrare a Palermo (Cuffaro Salvatore, ndr) in quel frangente si trovava nella capitale: “…Tu non sei a Roma adesso… vero?...” - “…erano a Roma…”. Marchese Mauro riferiva di essere a Napoli, per cui l’incontro con Cuffaro, come da indicazioni pervenute da questi, sarebbe avvenuto a Palermo martedi 14 maggio. […]

La conferma di tale appuntamento si aveva alle successive ore 10:14:31 quando sull’utenza di Marchese Mauro veniva registrata una chiamata (Prog. 88829) da parte di Dammone Marco. Quest’ultimo a chiare lettere specificava “…si… confermato! Martedì alle undici!...”, ovvero martedì 14 maggio 2024. […]

Dalle attività di intercettazione, effettivamente, emergeva che la mattina dell’8 maggio 2024 il dispositivo telefonico in uso a Cuffaro Salvatore agganciava celle radio-base di Roma.

Alle seguenti ore 17:18:20 sull’utenza di Marchese Mauro veniva registrata una conversazione (Prog. 104830) in entrata dall’utenza telefonica ******* in uso a Dammone Marco nel corso della quale, nel riepilogare i vari impegni lavorativi, i due si soffermavano sullo stato della gara, di loro interesse, relativa all’Asp di Siracusa, a cui avevano preso parte cinque operatori economici.

In particolare, a conferma di quanto già sopra descritto, Marchese palesava non solo il proprio ottimismo sull’andamento della gara ma anche l’interessamento del Direttore Generale Caltagirone Alessandro alla celere conclusione della procedura “…ma direi dentro la prossima settimana… ma io… diciamo… e vero che sono solo cinque eccetera… pero che arrivano… ed è vero che se ho capito bene il Direttore Generale si vuole muovere…”.

Tali affermazioni venivano immediatamente confermate da Dammone Marco (“...questo e evidente per la velocita con cui sta procedendo…”) che, come sopra descritto, gia nell’incontro avvenuto la mattina del 30.04.2024 con Cuffaro Salvatore, era stato rassicurato da quest’ultimo in merito all’operato di Caltagirone in tale circostanza. […]

Giova evidenziare che alle ore 14:06:59 del 6 maggio 2024 - giorno in cui sul sito dell’ASP di Siracusa veniva pubblicato l’avviso di fissazione della data di apertura delle buste relative all’offerta tecnica - sull’utenza ********* in uso a Caltagirone Alessandro (prog. 139831) veniva registrata una chiamata senza risposta proveniente dall’utenza ********* in uso a Cuffaro Salvatore.

Le attività di intercettazione non facevano emergere ulteriori, successivi contatti tra i due, mentre l’ultima conversazione telefonica monitorata (tra i due, ndr) risaliva al giorno 26 marzo 2024 (Prog. 1538832) sopra richiamata.

Le complessive attività poste in essere da questo Reparto permettevano di registrare ulteriori elementi che rafforzavano l’impianto investigativo rappresentato e che evidenziavano le manovre messe in atto per turbare il regolare espletamento della procedura in esame, orientandone l’aggiudicazione in favore della Dussmann Service srl.

Emergeva, peraltro, il ruolo di nuovi soggetti che, ognuno per la propria parte, contribuivano fattivamente al raggiungimento del risultato prefissato. Tra questi spiccavano le figure di Aiello Ferdinando e dell’on. Romano Francesco Saverio i quali – secondo la ricostruzione offerta da Marchese Mauro e Cuffaro Salvatore nel corso di una importante conversazione ambientale (prog. 467835) di cui si dirà compiutamente più avanti nonchè dalle intercettazioni delle conversazioni tra presenti del 05.04.2024 presso l’abitazione di viale Scaduto tra lo stesso Aiello e Cuffaro Salvatore – si sarebbero attivamente interessati al buon esito della gara in argomento a favore della Dussmann.

Nel dettaglio, il 10 maggio 2024 alle ore 14:12:06, sull’utenza in uso a Marchese Mauro veniva registrata una chiamata (Prog. 142836) in uscita verso il numero ****** in uso a COFFA Francesco, inteso “Franco”. Il dirigente informava quest’ultimo che il martedì (14.05.2024, ndr), come da pregresse indicazioni, sarebbe giunto a Palermo e, al termine di un appuntamento (intorno alle ore 12:00), lo avrebbe incontrato. Nell’occorso Marchese specificava che sarebbe rientrato con l’aereo in partenza da Palermo alle ore 15:10 dello stesso giorno. […]

Il 13 maggio 2024, alle ore 09:42:02 ed alle successive 09:44:44, con (prog. 153839) e (prog. 155), giungevano sull’utenza********* di Marchese Mauro due distinti sms da “TravelInfo" contenenti le indicazioni per i voli del 14.05.2024 di andata e ritorno rispettivamente con tratta Fiumicino - Palermo e viceversa. [...] Sempre il 13 maggio 2024, alle 09:52:26 veniva registrata una chiamata (prog.3841) in uscita dall’utenza in uso a Dammone Marco verso il numero *********** in uso a Cinnirella Francesco. Tra i vari aggiornamenti di carattere lavorativo che i due si scambiavano, Cinnirella precisava che quella mattina si aspettavano delle novità relative all’ASP di Siracusa e Dammone, nel confermare, specificava che si trattava dell’“…apertura delle tecniche…”. […]

Alle ore 17:16:35, sull’utenza in uso a Marchese Mauro veniva registrata una chiamata (prog. 168844) in uscita verso il numero di ******** in uso a sua moglie Iannuzzi Anna Maria con la quale la informava del suo rientro, in serata, a Roma. Il Marchese rendeva inoltre edotta la coniuge che la mattina successiva, alle 08:15 avrebbe avuto il volo per la Sicilia. […]

Circa un’ora dopo, e più precisamente alle ore 18:06:03, sull’utenza in uso a Marchese Mauro, veniva registrata una chiamata (prog. 170847) in uscita verso il numero ********* intestato alla coniuge del sopracitato Cinnirella Francesco ma in uso a quest’ultimo.

Il direttore chiedeva al proprio interlocutore notizie in merito all’apertura delle buste tecniche a Siracusa e Cinnirella precisava che si erano limitati ad un mero atto formale di apertura delle buste, senza procedere alla disamina delle stesse (“…Si ma hanno guardato solamente… …non l’hanno fatto… …io pensavo che davano i punteggi …invece ancora …cioé ancora stanno guardando proprio la documentazione”) aggiungendo, inoltre, di non aver presenziato personalmente e di aver delegato tale Motta (Motta Giuseppe, ndr) che si trovava a Siracusa. Il Motta, al termine della seduta, a dire di Cinnirella, avrebbe riferito che bisognava attendere circa un mese prima di conoscere gli esiti. […]

