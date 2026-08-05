Kiev indifesa, i missili russi fanno strage. Zelensky: «I Patriot potevano salvare vite»

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Zero intercettazioni. Ventotto missili, tutti a segno. Almeno 17 morti e più di 40 feriti. È questo il bilancio dell’ultimo attacco russo su Kiev, il terzo in una settimana che si è rivelata una delle più intense dall’inizio del conflitto. Complice anche il fatto che l’Ucraina ha completamente esaurito i suoi missili intercettori e quindi i suoi cieli sono completamente aperti ai missili russi. Mosca ha deciso di approfittare della finestra di vulnerabilità di Kiev per colpire il distretto della