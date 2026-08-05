mentre due droni terrorizzano l’aeroporto di lipsia

Kiev indifesa, i missili russi fanno strage. Zelensky: «I Patriot potevano salvare vite»

Davide Maria De Luca
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05 agosto 2026 • 20:27

Mosca ha deciso di approfittare della finestra di vulnerabilità di Kiev per colpire il distretto della logistica della capitale, una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro il gigante dell’e-commerce russo Wildberries, da settimane sistematicamente bombardato dagli ucraini

Zero intercettazioni. Ventotto missili, tutti a segno. Almeno 17 morti e più di 40 feriti. È questo il bilancio dell’ultimo attacco russo su Kiev, il terzo in una settimana che si è rivelata una delle più intense dall’inizio del conflitto. Complice anche il fatto che l’Ucraina ha completamente esaurito i suoi missili intercettori e quindi i suoi cieli sono completamente aperti ai missili russi. Mosca ha deciso di approfittare della finestra di vulnerabilità di Kiev per colpire il distretto della

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.