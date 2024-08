Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Dal 29 luglio è iniziata la prima serie dedicata alla sentenza della corte d'assise di Bologna che ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini per la strage di Bologna e ha squarciato il velo su alcuni mandanti.

Ha confermato inoltre i rapporti di AN con la 'ndrangheta calabrese e la sua mobilitazione in occasione del golpe, come riferiscono tutti i testi storici sul punto.

La deposizione di Vinciguerra sul tema apre uno squarcio su un altro episodio, accaduto in quella fase storica, la c.d. "strage scoperta tardi" nonostante la sua gravità e il suo rilievo storico. Uno degli episodi chiave dell'azione eversiva iniziata nel 1969 con la protezione e la complicità di uomini degli apparati di Stato, circostanza che spiega la casualità della scoperta degli autori solo ad anni di distanza dal fatto.

Il riferimento è al sanguinoso attentato del 22 luglio 1970 quando un ordigno, posto sui binari ferroviari da uomini di Avanguardia Nazionale impegnati nella rivolta di Reggio Calabria, provocò il deragliamento del treno Palermo -Torino, il treno del Sole, a Gioia Tauro, provocando 6 morti e 54 feriti. La matrice terrorista dell'attentato fu occultata dalle prime errate indagini tecniche e solo nel 2001 la sua matrice legata alla rivolta di Reggio, in cui operavano gli uomini di A.N. alleati alla 'ndrangheta, fu definitivamente accertata (Corte assise Palmi, 27 febbraio 2001).

Il tramite con la 'ndrangheta era il militante di AN Felice Genoese Zerbi. Costui non era un affiliato alla 'ndrangheta, per evitare di essere coinvolto nei conflitti interni. Era tuttavia un punto di riferimento per le 'ndrine calabresi i cui rapporti con Avanguardia Nazionale furono molto forti al tempo del Golpe Borghese. Un importante esponente delle cosche calabresi, tale Tommaso Cosentino, incontrato in carcere raccontò a Vinciguerra dei rapporti avuti con Stefano Delle Chiaie, per il Golpe Borghese. Il Cosentino pensava che Delle Chiaie conservasse l'influenza di un tempo sui ministeri, al punto che gli chiese di agevolarlo in una pratica ministeriale: "Guarda, fai, chiedigli un favore, io c 'ho una pratica al Ministero del Tesoro, se lui riesce a sbloccarla facciamo a metà e metà". I rapporti tra AN e la 'ndrangheta erano proprio con uomini ai vertici o con i Nirta di San Luca, come confermato dallo stesso Genoese Zerbi.

La rivolta di Reggio Calabria era stata concordata con i neofascisti. La 'ndrangheta era scesa in piazza, insieme ai militanti di Avanguardia Nazionale. Come punto di riferimento c'erano i Di Stefano, a loro volta legati a tutto l'ambiente di destra, ma soprattutto ad Avanguardia Nazionale per il tramite di Felice Genovese Zerbi, uomo di riferimento delle cosche e dirigente di AN a Reggio Calabria. Il collegamento non era strumentale ma organico.

Qui Vinciguerra precisa in cosa consista il "collegamento di tipo organico", la strutturale convergenza politica e ideologica tra le organizzazioni e le rispettive convergenti prospettive politiche. La comune visione del mondo si rifletteva nella vicenda della raccomandazione per lo sblocco della pratica al ministero con una manovra che appare sostanzialmente corruttiva.

La 'ndrangheta era considerata una forza con la quale trattare alla pari sul piano politico e organizzativo; con la svolta di Reggio Calabria e la strage di Gioia Tauro la mafia calabrese si era orientata su prospettive eversive.

Per sottolineare la prospettiva golpista dei moti di Reggio Calabria e la gravità della situazione nell'estate di quell'anno, Vinciguerra ricorda che inizialmente il Golpe Borghese doveva avvenire il 15 agosto del '70, data evidentemente assai vantaggiosa nel contesto eversivo in atto al sud. L'azione - sostiene - fu fermata dagli americani il 7 agosto. La destabilizzazione dell'ordine provocata dalla 'ndrangheta e da Avanguardia Nazionale quell'estate non era quindi per la questione del capoluogo, ma rappresentava l'innesco del golpe. "I moti di Reggio Calabria erano in funzione del Golpe, erano preparatori al Golpe, così come la Strage di Gioia Tauro. Non era previsto che il Dipartimento di Stato Americano bloccasse il Golpe, non era previsto, erano sicuri di farcela" (pag. 74, trascrizione ud. 9.6.21).

I rapporti personali tra gli esponenti delle due organizzazioni si protrassero nel tempo.

La consulente Piera Amendola ha confermato che il Golpe Borghese fu sostenuto da importanti ufficiali aderenti alla P2 che già in questi anni opera attivamente per conseguire il cambio di regime che sarà la sua prospettiva per tutti gli anni successivi. I nomi sono quelli già visti: Miceli, Fanali, Lo Vecchio, Casero, De Jorio, tutti nelle liste di Castiglion Fibocchi, coinvolti nel Golpe Borghese. Nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare sulla Loggia P2 si fa riferimento al diretto coinvolgimento di Gelli nel golpe Borghese.

La dr.ssa Amendola, purtroppo, ha assunto sulle domande che le sono state formulate in questa parte dell'esame, un atteggiamento in qualche misura di non collaborazione con la Corte, preferendo non operare una ricostruzione a memoria delle indagini e dei risultati cui le diverse commissioni alle quali ha partecipato erano giunte, rinviando ai testi e alle relazioni costituenti patrimonio della pubblica opinione. Il punto di vista di non riferire su dati estranei alla relazione ufficiale (e a quella depositata per le parti) ha un fondamento relativo, in quanto un consulente deve rispondere alle domande che la Corte pone, a prescindere se i dati siano o meno contenuti nella relazione depositata o se le domande siano pertinenti ai quesiti, purché all'interno delle effettive e personali conoscenze, trattandosi di consulente cui è possibile chiedere appunto un giudizio nell'ambito delle competenze e non di mero testimone. Più accettabile il self restraint connesso all'esigenza di riferire sulla base di documentazione accuratamente esaminata e non a memoria.

© Riproduzione riservata