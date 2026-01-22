Castiglione comunicava a Daniele Papa di essere stato in giro tra la le borgate della Guadagna, Falsomiele e altri quartieri per la campagna elettorale; inoltre, confermando il rapporto che lo legava al Cuffaro e la capacità di intervento a questi riconosciuta

Il giorno dopo, 12.05.2022, alle ore 19:06, veniva intercettata la telefonata, in entrata, intercorsa tra Castiglione ed un interlocutore di nome Ignazio (verosimilmente lo stesso cui avevano fatto cenno nella telefonata sopra commentata) al quale Santo riferiva che, a breve, presso il suo locale (il Kalhesa) sarebbe giunto Totò Cuffaro.

Il 13.05.2022, alle ore 13:07, veniva intercettata la telefonata, in entrata, intercorsa tra Castiglione e Papa Daniele nel corso della quale i due concordavano di recarsi da Daniele Impallara per motivi di carattere elettorale. Papa riferiva a Castiglione che si stava muovendo al fine di raccogliere voti presso gli ospedali “Civico” e “Policlinico” di Palermo e Santo commentava che tali ospedali erano di orientamento politico Nuova D.C. di Salvatore Cuffaro. Facevano, inoltre, riferimento al volantinaggio in via Isidoro La Lumia (nei pressi dell’abitazione di Castiglione) e al progetto di creare una pagina Facebook per la campagna elettorale.

Castiglione: pronto?...pronto?

Papa: quando ci andiamo da Daniele? A chiuderlo?

Castiglione: chi Daniele?

Papa: Impallara…

Castiglione: più tardi…più tardi lo rintraccio..

Papa: cosi chiudiamo pure a lui a calcio d’angolo…che non ne ha impegni comunque…

Castiglione: con me ce li ha gli impegni credimi! Gli ho fatto un mare di favori…

Papa: allora mandagli un messaggio, stasera vengo con il mio candidato gli dici…capito..

Castiglione: aspe glielo scrivo ora…

Papa: scriviglielo…stasera vengo con il mio candidato…

Castiglione: no stasera!...pomeriggio quale stasera…perchè il problema è che lui..

Papa: di pomeriggio vengo con il mio candidato è importante gli dici… (ndr, si sente un clacson suonare poi ride e sghignazza)…aspè ti richiamo che mi faccio due risate (ndr saluta un soggetto con il quale scambia qualche battuta di carattere generico)

Castiglione: ouh!?

Papa: ehi! No c’è l’amico mio è il…al Policlinico è il capo del Policlinico del pronto soccorso…

Castiglione: il capo (ndr, chiosa) …

Papa: no è un pezzo grosso del Policlinico

Castiglione: il capo gioia mia….

Papa: no è il capo del pronto soccorso, il responsabile del pronto soccorso inferm…è dottore..

Castiglione: ok!

Papa: capito?

Castiglione: ok!

Papa: e al…poi al Civico già diciamo gli ho mandato pure i ragazzi che lavorano là…gli infermieri amici miei… speriamo!...però là lo sai come sono Policlinico, Civico…ci sono quelli che lavorano là…

Castiglione: Policlinico, civico….Tutto con l’Udc sono Giò…

Papa: tutti UDC sono?

Castiglione: Tutti Udc Udc tutti con gruppi di Cuffaro sono non ti preoccupare!

Papa: mh..

Castiglione: ma c’è un mare di sticchio in giro compare ma com’è sto fatto!

Papa: ma che faccio io? Che dici lo metto sempre un persona che mette i volantini tutte le sere là là a….tutte le sera là….lo tappezzo tutte le sere via Isidoro La Lumia? Che dici? Sera per sera…

Castiglione: no no…Sabato…Venerdì e Sabato all’aperitivo…

Papa: Venerdi e Sabato?

Castiglione: all’aperitivo compà…aperitivo Venerdì e Sabato…

Papa: tutte le macchine gli faccio là…così lo vedono tutti…ora stiamo facendo il coso…la pagina di di…di come si chiama di politico…

Castiglione: mh…

Papa: e sponsorizziamo e…gli sto facendo fare tutte le grafiche però gli ho detto non è che ci possiamo sparare tutte le botte subito..

Castiglione: certo! Che fa scherzi…certo…

Papa: che già ne ho sparate un caricatore capito?

Castiglione: mamma mia pezzo di sticchio che c’è qua io qua me la mino...sono qua sotto sto aspettando a mio compare a Filippone?

Papa: eh!

Castiglione: che dobbiamo venire allo Zen a sbrigare due cose…

Papa: allo Zen però quella è difficile pure come…come operazione per i voti

Castiglione: ma che ci sono un sacco di clienti suoi là…

Papa: allo Zen

Castiglione: certo compà ci sono un mare di aziende allo Zen

Papa: speriamo

Castiglione: un mare..

Papa: speriamo…comunque Palermo è veramente grande, è veramente grande...in teoria vero se l’ultima battuta di caccia ci organizziamo bene bene…eeh…vedi che li prendiamo vero un po' voti…

Castiglione: ohi whei…(ndr fischia) Vivi… (ndr, si rivolge ad un terzo)…va bene è arrivato Vittorio!

Si salutano

Il 14.05.2022, alle ore 11:56, Castiglione contattava telefonicamente Papa Daniele, commentando la serata trascorsa al Kalhesa, durante la quale riteneva di aver raccolto molti voti; i due osservavano che c'era un problema nella lista di Cuffaro perché avevano espulso alcuni candidati. Il 19.05.2022, alle ore 10:30, Castiglione, nel corso della telefonata con un soggetto a nome Edo (identificato in Scarlata Giuseppe Edoardo) chiedeva il motivo per cui non avessero ancora assegnato alcuna presidenza, in particolare l'ottava.

Si riferivano, con ogni evidenza, alla presidenza delle circoscrizioni e Edo spiegava che Cuffaro aveva parlato della I, rifiutandola, per rimanere in credito con Lagalla (all’epoca candidato sindaco di Palermo in una coalizione che comprendeva anche la Nuova D.C.).

Santo affermava che alle elezioni avrebbero dovuto portare un loro candidato e che tutti i loro voti li stava dirottando su “Viviana”. I due interlocutori accennavano anche a come dividere i voti tra i loro amici. Santo, infine, affermava che Alfredo Siino sarebbe stato presidente dell’VIII e che, se avessero fatto il risultato alle comunali, avrebbero potuto attuare un progetto.

Nella stessa data (19.05.2022), alle ore 15:06, Papa contattava Castiglione commentando l’andamento della campagna elettorale in corso. Santo raccontava di una conversazione con un soggetto non meglio indicato, il quale gli avrebbe chiesto di far confluire nel bacino del proprio candidato i voti di Papa ma aggiungeva di aver rifiutato e che tutti ce l'avevano con loro.

Il 21.05.2022, alle ore 10:30, Castiglione contattava Vito per sollecitare l’appuntamento tra Cuffaro Silvio (fratello di Salvatore) e Miconi Massimiliano (Presidente pro-tempore di ANCE), di cui Castiglione si era già interessato in precedenza (cfr. prog. n. 23885 del 10.05.2022).

Grazie al nome di battesimo utilizzato dal Castiglione ed all’inTestazione dell’utenza, “Vito” veniva identificato in Raso Vito, già emerso in precedenti impegni investigativi (segnatamente nel proc. pen. n. 7201/04 (ex 6599 /2005) Dda Palermo, c.d. Scacco Matto) per essere persona di fiducia di Cuffaro Salvatore, ruolo che, dalla conversazione, appariva rivestire anche nell’attualità.

Vito si offriva di agevolare l’incontro [E qual è il problema? Tu mi devi dire quando] che, a fronte della proposta di Castiglione [Martedì mattino a casa di Totò alle otto e mezza…], veniva fissato [Vito: martedì mattino punto…intanto dì a lui di martedì mattino poi…inc…dalle nove alle dodici lo facciamo…].

Vito: Oh…

Castiglione: Vito buongiorno

Vito: buongiorno a te

Castiglione: ma dove sei a casa ancora…

Vito: no, ho lasciato Totò che c’era un funerale qua alla Chiesa di San Pietro e Paolo e sto andando a

comprare due pacchi da…inc…perché devo mandare tutte le cose estive di mia figlia perché ha tutte

cose invernali a Torino

Castiglione: ma perché non scende

Vito: mia si è andata a fare il master quelli l’hanno assunta là gioia mia…

Castiglione: A lavora

Vito: mia figlia ha ventiquattro anni è andata a fare un master ha vinto…cioè ha fatto i master l’hanno

presa…tu sei buona e resti qua

Castiglione: a se ne sta là a Torino…

Vito: e sta là a Torino…ventiquattro anni ancora deve fare…

Castiglione: ma dove lavora là…cosa è…

Vito: lavora nella più grossa…in una delle più grosse agenzie internazionali di comunicazione al mondo l’Armando Testa…

Castiglione: A certo

Vito: capito

Castiglione: Ho capito cose importanti…cose importanti…quindi è brava con i computer…

Vito: lei ha fatto tutto con le sue spalle…studiò…si laureò…poi è andata a fare il master e se la sono presa…

Castiglione: ma dimmi una cosa invece: gli ho mandato un messaggio a Totò

Vito: Totò ti ho detto che è stato al funerale…inc…

Castiglione: si lo so infatti ti ho detto gli ho mandato un messaggio a Totò…

Vito: Eh…

Castiglione: Sempre per ricordargli dell’appuntamento con suo fratello…con Miconi…

Vito: E qual è il problema tu mi devi dire quando

Castiglione: ma tu quando…anche oggi glielo possiamo far fare…

Vito: oggi no...lunedì o martedì quando vuoi tu…glielo puoi dire…

Castiglione: Lunedì?...

Vito: lunedì o martedì quando vuoi tu…

Castiglione: E dimmi se lunedì o martedì quando voglio io…

Vito: lunedì…lunedì…non abbiamo problemi aspetta che prendo l’agenda…

Castiglione: e te lo porto a casa là da Totò alle otto alle otto e mezza…

Vito: o lunedì o martedì mattino quando vuoi…facciamo martedì mattino che è meglio?

Castiglione: Martedì mattino a casa di Totò alle otto e mezza…

Vito: ma… noi ci sentiamo lunedì e ti confermo la cosa per martedì…quando vuoi tu…quando viene facile a voi?...

Castiglione: no a me viene facile sia lunedì che martedì…ma il martedì è meglio per me…perché lunedì sono libero…martedì è meglio…

Vito: martedì mattino punto…intanto dì a lui di martedì mattino poi…inc…dalle nove alle dodici lo facciamo…

Castiglione: va bene…martedì mattino…

Vito: martedì mattino

Castiglione: quello ha…quello però dico dalle nove alle dodici è il Presidente dell’ANCE…mica fa il panellaro capace che ha i suoi impegni se noi gli diamo un orario lui magari capisci

Vito: quando vuole lui…gli dici è una forbice dalle nove alle dodici…

Castiglione: quando vuole lui dalle nove alle dodici…va bene un bacio…

Vito: ciao ciao

Castiglione: glielo dico subito

Il 24.05.2022, alle ore 10:4663, Castiglione – confermando quanto concordato nella telefonata sopra riportata con Raso Vito – riferiva telefonicamente a Vittorio Filippone che si sarebbe recato a casa di Cuffaro.

Quello stesso giorno, alle ore 18:40, Castiglione comunicava a Papa Daniele di essere stato in giro tra la le borgate della Guadagna, Falsomiele e altri quartieri per la campagna elettorale; inoltre, confermando il rapporto che lo legava al Cuffaro e la capacita di intervento a questi riconosciuta, aggiungeva che nel pomeriggio era stato a casa sua “per risolvere una cosa a una persona”.

Santo: compà oggi praticamente sono stato da Totò..

Daniele: eh…

Santo: di pomeriggio..

Daniele: mh…

Santo: per risolvere una cosa pure ad una persona...

Daniele: eh..

Santo: eeh sono con noi!

Daniele: tu l’hai capito che se facciamo brutta figura..

Santo: eh!...compà ma tu non l’hai capito dico…ehhh….che persone gli porto io da Totò…professionisti importanti…non è che ci porto quattro sciamuniti! Professionisti importanti capito non ci porto…

Il 03.06.2022, alle ore 12:08, veniva intercettata la telefonata, in entrata, intercorsa tra Castiglione e Daniele Papa, nel corso della quale i due parlavano di una serata al Kalhesa prevista per il martedì successivo, alla quale avrebbero assicurato la partecipazione di Roberto Lagalla e Salvatore Cuffaro.

Il 07.06.2022, alle ore 11:5166, Castiglione chiamava Filippone Vittorio comunicandogli che, durante la serata organizzata per la campagna elettorale, avrebbero bevuto il vino di Cuffaro Salvatore che faceva da sponsor.

A conferma della serata organizzata a favore di Papa Daniele e della partecipazione di Cuffaro Salvatore, alle 23:37 del 07.06.2022, Castiglione contattava telefonicamente lo stesso Papa (che nel frattempo si era allontanato dal Kalhesa), passandogli al telefono Cuffaro, il quale si scusava per il ritardo, giustificandosi col fatto che non aveva potuto “mollare” prima Roberto Lagalla (all’epoca candidato e poi eletto sindaco di Palermo). Daniele gli assicurava che a breve sarebbe tornato al Kalhesa.

