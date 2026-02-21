Appare utile ricostruire le manovre che – analogamente a quanto avvenuto con la posizione di Colletti Roberto e sopra già riferito – hanno portato alla designazione di Caltagirone Alessandro quale commissario straordinario, prima, e direttore generale, poi, dell’Asp di Siracusa, designazione evidentemente funzionale alla soddisfazione di interessi specifici del “gruppo Cuffaro”

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’iDea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

Il presente capitolo tratterà le dinamiche registrate da questo Reparto Anticrimine in relazione alla gara-ponte avviata dall’Asp di Siracusa, con procedura aperta, per l’affidamento biennale del servizio di ausiliariato/supporto e di reception, per l’importo a base di gara di € 20.000.000,00, di cui al Cig A022743B32771.

Prima di entrare nel merito delle vicende relative alla predetta gara, appare utile ricostruire le manovre che – analogamente a quanto avvenuto con la posizione di Colletti Roberto e sopra già riferito – hanno portato alla designazione di Caltagirone Alessandro quale commissario straordinario, prima, e direttore generale, poi, dell’Asp di Siracusa, designazione evidentemente funzionale alla soddisfazione di interessi specifici del “gruppo Cuffaro” (e non solo) e che, unitamente a quelle di Colletti presso gli OO.RR. Villa Sofia - Cervello e Zappia presso l’Asp di Enna, costituiva quella che l’ex governatore aveva definito la “golden share”.

La prima conversazione utile in tal senso veniva registrata in data 08.01.2024 presso l’abitazione di Cuffaro Salvatore in Via Scaduto alle ore 19:20 all’interno dello studio tra Cuffaro ed un soggetto successivamente identificato in Romano Saverio.

Durante la conversazione, alla quale partecipava attivamente anche Vito Raso, emergeva l’interesse di Romano Saverio a piazzare Caltagirone Alessandro in un incarico dirigenziale all’interno di una struttura sanitaria (come tu sai… tranne il rapporto con Caltagirone… non mi interessa di valorizzare); Cuffaro faceva presente che altri esponenti politici (Elvira Amata e Galluzzo) si sarebbero opposti a Caltagirone, essendo orientati per Cucci, ma alla fine condivideva e supportava la scelta di Caltagirone: “perché a me… se c’è Caltagirone per me va benissimo…”.

Ingresso Romano Saverio che all’interno dello studio in compagnia di Cuffaro Salvatore, Raso Vito e Capizzi Giuseppe cl’91 parlano di dinamiche politiche inerenti alla candidatura di Massimo Dell’Utri.

Alle ore 19:38 Capizzi saluta i presenti e va via pertanto Cuffaro Romano e Raso rimangono soli e affrontano dinamiche politiche Nazionali che interessano Forza Italia e l’alleanza con Lombardo nell’area di centro-destra che Cuffaro accusa essere stato colui che li ha fatti mettere sotto indagine (a Cuffaro e Romano) Progr. 656

Cuffaro Romano e Raso proseguono il discorso incentrato sul futuro politico di Cuffaro, Romano ribadisce il fatto di avergli detto (a Cuffaro) che gli altri partiti non hanno voluto metterlo, ma con la stessa convinzione gli dice di non precludere nulla e che in base all’obiettivo che vogliono raggiungere metteranno in atto la strategia insieme, poiché se farebbero un accordo con Tajani romperebbero su di lui (Cuffaro). I presenti si dilungano in discorsi politici e strategie di alleanze.

Romano alle ore 20:08:35 asserisce che a lui non interessa valorizzare se non Caltagirone.

Dalle ore 20:08:17 si trascrive integralmente quanto segue:

Romano Saverio: quindi dicevo… il fatto che lo incontri… dici ma… scusa perché… non ragioniamo in termini di prospettiva… accanto a questo ragionamento visto che lui ti parlerà di cucire no… i direttori eccetera… anziché cominciare a fare… facciamo un ragionamento tutti insieme… ma…io… come tu sai… tranne il rapporto con Caltagirone… non mi interessa di valorizzare… ma

se si fa un quadro complessivo… ma perché… il Civico a Palermo se lo devono prendere o Forza Italia o Fratelli d’Italia?

Cuffaro Salvatore: no… su questo… su questo ora parliamo un minuto… (si sovrappongono le voci, ndr)

Romano Saverio: … per fare un esempio giusto?... no per fare un esempio…

Raso Vito: che certo…

Romano Saverio: ma… e cosi come su altre cose… sulle province eccetera… cosi come su altre cose di cui… nessuno si occupa… e mi dispiace non avere questa fluidità di rapporto con Schifani… perché… vedi questa risposta che ha preso da Musumeci per la legge... eccetera eccetera… perché lui è convinto… si mettono a ridere con Schifani Toto… cioé non so…

Cuffaro Salvatore: lo so… lo so…

Romano Saverio: hai capito qual e il livello di credibilità che ha

Raso Vito: se invece vi [incompr.] i parlamentari la dici oh!

Romano Saverio: oh!... ma a me chi mi ci porta…

Raso Vito: ora ti faccio un interpello parlamentare e ti faccio vedere io… certo

Romano Saverio: … ma a ame chi mi ci porta… sai cosa mi ha detto Raffaele?

Cuffaro Salvatore: uhm …

Romano Saverio: Saverio… avete dodici miliardi il Sicilia… e non c’è nessuno che me li chiede…

Raso Vito: no ma è pe… un minchione è lui…

Romano Saverio: ma di che… di che state parlando… avete sei più sei… ancora aspetto da Schifani il piano strategico… da condividere

Cuffaro Salvatore: va beh…

Raso Vito: si perché lui ha avocato a se [incompr.] (si sovrappongono le voci, ndr)

Cuffaro Salvatore: a proposito di Caltagirone prima che me la scordo…

Romano Saverio: ah…e c’è questo ospedale di Gel…fammi proporre l’ospedale di Gela… e io ci metto subito i piccioli… queste opere che si possono fare subito… per dirti… cioè quello va cercando dove allocare le risorse... e qua… fanno giunta e babbiano…

Cuffaro Salvatore: a proposito di Caltagirone prima che me lo scordo… io ho continuato a tenere il rapporto con Elvira Amata… la quale ora mi dice c’è qualche problema perché… il suo… il deputato di la… come si chiama Galluzzo… che in un primo momento aveva detto Caltagirone va bene... adesso sembrerebbe orientato per quel minchione di Sindaco di Sperlinga Cucci’

Romano Saverio: si

Cuffaro Salvatore: per cui Elvira mi dice io… sto tentando di farlo mettere nella terna del Policlinico… comincia a diventare più… problematica la vicenda… per cui io… c’era pure lui quando parlavo con Elvira ho detto va beh… a sto punto però… se noi facciamo una battaglia ferma sul Civico… eh… ma ferma nel senso che… al di la che ci sia… o che non ci sia… Lombardo… che non ce lo

troveremo mai pero… se questa cosa può servire utilizziamolo pure… perché a noi una casella ce la devono dare a Palermo… cosa va dicendo…l’ex assessore… che siccome io… noi io a Palermo c’ho già il… Cefalù non mi tocca niente… figurati… appena fanno questo io… gli dico a Schifani grazie lo stesso vai avanti me sono andato…

Romano Saverio: l’ex assessore chi sarebbe…

Cuffaro Salvatore: sa… eh… come si chiama della sanità… Razza

Romano Saverio: uhm…

Cuffaro Salvatore: hai capito... però su questa cosa… eh…

Romano Saverio: perché Razza starà… sta giocando sta partita?

Cuffaro Salvatore: sta giocando si… per conto di Fratelli d’Italia ma sta giocando… non so qual è il tuo rapporto con Razza…

Romano Saverio: ma io venerdì lo vedo

Cuffaro Salvatore: lui questo sostiene…

Romano Saverio: ma io venerdì lo vedo…

Cuffaro Salvatore: che alla DC gliene tocca uno solo perché ha… abbiamo quella cosa… poi a me figurati... appena parlerà di questo gli dirò che ci sono tante altre cose che loro hanno… li azzeriamo tutti e poi se ne parla no? (breve pausa, ndr) pero… eh… e un ragionamento… se va al Policlinico per l’amor di Dio… se va al Policlinico perché lo mettono al Policlinico a Caltanissetta… Messina… e per lui va bene… ma se cosi non dovesse essere… su Palermo ci devono dare una su quattro…

Romano Saverio: si ma per prima noi dobbiamo stabilire cosa può andare bene per noi Totò…

Cuffaro Salvatore: lo so per noi va bene che resta al Civico, Save… che discorsi sono… vorrei dire… vero e che ci occupiamo anche di Messina pero… l’interesse prioritario lo abbiano qua… o no?

Romano Saverio: a… allora Totò e giusto che io…

Cuffaro Salvatore: andrebbe meglio la ASP… ma non ce la danno…

Romano Saverio: … e giusto che io ti dico quello che faccio… perché te lo devo dire perché se no… o sono complice o sono fesso… delle due ultime… a… al… al bivio io intanto a Lombardo gli faccio una chiAmata e gli dico… ma ti sei preso i direttori… questo... cazzo mazzo… ho portato ventimila voti… venticinquemila… quelli che sono giusto?

Raso Vito: quelli che sono i voti (si sovrappongono le voci, ndr)

Romano Saverio: ti stai discutendo i direttori… tu non c’entri… perch… e come il discorso che gli ho detto Schifani che tu non c’entri con la giustizia amministrativa che lui ha preso l’impegno con me… perché mi dice “parla con Totò” … ma io ho bisogno di te per parlare con Totò… scusami… o no?... sto sbagliando?... oh… benissimo... perché questo mi deve dare titolarità politica… appena lui… ricevo la risposta di Lombardo e Schifani va per fatti suoi… io dico che questa spartizione del centro destra deve finire!... che non esiste che i partiti si prendono… eh… comincio a fare politica…

Cuffaro Salvatore: (tossisce, ndr)… infatti

Romano Saverio: non funziona… cioè no… no … a… sto fermo in silenzio ma c’è un punto in cui Totò… li devo mandare a fare in culo… altrimenti…

Cuffaro Salvatore: ma forse non hai capito che è la stessa co…

Romano Saverio: altrimenti perché la gente dovrebbe venire appresso a me?

Raso Vito: certo…

Romano Saverio: o no?

Raso Vito: che certo…

Cuffaro Salvatore: ma è la stessa cosa che faccio io qua…

Romano Saverio: vuol dire che mi ritiro… giusto?

Cuffaro Salvatore: … appena questi metteranno problemi su Agrigento e sul Civico è la stessa cosa che faccio io

Romano Saverio: oh…. no… però scusami…

Cuffaro Salvatore: gli dico a Schifani grazie lo stesso … lo faccio [incompr.] (si sovrappongono le voci)

Romano Saverio: Toto ma siccome tu hai un rapporto diverso…

Cuffaro Salvatore: no ma lo faro comunque anche nonostante il rapporto…

Romano Saverio: io avevo… avevo lo… un buon... pensavo di avere un buon rapporto… tu hai un rapporto diverso… con Schifani… ma preannunciaglielo che io... sono una persona seria, educata… ma siccome voglio continuare a fare politica e non ho detto a nessuno che io mi voglio ritirare… perché se non si tratta che mi devo ritirare… devo utilizzare uno strumento… o quello della maggioranza… e revoco la maggioranza…

Cuffaro Salvatore: torniamo a noi (si sovrappongono le voci)

Romano Saverio: … o quello dell’opposizione… e siccome io conosco le dinamiche della maggioranza… la so fare bene l’opposizione…

Cuffaro Salvatore: aspetta un minuto… torniamo alla parte di prima allora… quella della non provocazione… tu chiederai a Lombardo che in virtù del fatto che gli hai fatto fare il cinque per cento…

Romano Saverio: si…

Cuffaro Salvatore: … perché se venivi tu io…

Romano Saverio: esatto…

Cuffaro Salvatore: io un simbolo non lo facevo…

Raso Vito: certo…

Romano Saverio: esatto…

Raso Vito: senza questo simbolo [incompr.] non avrebbe fatto (si sovrappongono le voci)

Romano Saverio: lo faceva lo stesso (si sovrappongono le voci)

Cuffaro Salvatore: … aspetta Vito fammi finire!... mi chiederai una casella della ASP… della sanità su Palermo

Romano Saverio: si

Cuffaro Salvatore: eh… io ti vengo in… ci… ci aiutiamo insieme e diciamo… quando questi mi chiederanno… se io qua… se devo prendere o no Palermo… io gli dico guarda… se c’é l’ipotesi Palermo di Lombardo con Romano io rinuncio alla casella palermitana… chiaro?

Romano Saverio: chiaro!...

