Giuseppe Russotto richiamava Augusto Baldo e nel corso della conversazione gli riferiva di aver ricevuto poco prima una telefonata da Carmelo Pace che lo aveva avvisato che alle 16:15 avrebbero avuto un incontro di fronte alla Lidl. Russotto chiedeva se anche Iacona Angelo candidato a sindaco per la Dc, sarebbe stato presente alla riunione e Augusto riferiva che lo avrebbe chiamato e poi gli avrebbe fatto sapere...

false false

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per associazione a delinquere e corruzione

Quella stessa sera, alle ore 20:29 (progr. T.2361 del 02.03.2023 – RIT 242/2023), RUSSOTTO Giuseppe chiamava AUGUSTO Baldo e gli chiedeva se avesse parlato (in merito al suo eventuale trasferimento) con “questo” senza meglio specificare. AUGUSTO rispondeva di si, confermando che la cosa si sarebbe fatta (dai Pe’ (ndr Peppe) mi “cugliunii” (ndr prendere in giro), ancora, la vuoi

fare, mi ha detto: si fa, la facciamo la cosa, mi ha detto). RUSSOTTO lo invitava a fare presto in quanto era già tempo di preparare le liste (e quando? … che noi ci dobbiamo sbrigare, che dobbiamo fare le liste).

AUGUSTO Baldo riferiva che dopo che lui era andato via, PACE Carmelo si era avvicinato e gli aveva chiesto se lui e Peppe RUSSOTTO corressero insieme e quanti candidati potesse mettere quest’ultimo; AUGUSTO asseriva di averlo rassicurato, spiegando che con RUSSOTTO avevano pronta una lista e si erano divisi solamente perché lui (AUGUSTO Baldo) non condivideva più la politica di PULLARA mentre Peppe RUSSOTTO aveva deciso di continuare con quest'ultimo (eh … gliel’ho detto io, lui e venuto e mi ha detto, dice… dopo che te ne sei andato lui mi ha detto, attestiamo per ora, dice: Baldo solo una cosa ti devo dire, che c’è dico Carme (ndr PACE Carmelo)? … eh … ma tu con Peppe RUSSOTTO andate insieme, vero? … gli ho detto si, dice, l’avevo capito che andate insieme, lo vedo che avete feeling, cose … eh … ma Peppe RUSSOTTO quanti candidati può mettere, gli ho detto…può mettere, quattro, cinque, forse gli ho detto, come ti ho detto oggi, io e Peppe RUSSOTTO già avevamo una lista pronta, ci siamo divisi, solamente perché …(attimo di silenzio)… io non condivido piu la politica di Carmelo PULLARA e lui e rimasto la. Dice a me la gente mi dice che tu sei con Carmelo PULLARA, gli ho detto, no, … io, ho dato una mano a Carmelo PULLARA alle reginali, ora non siamo piu niente…).

RUSSOTTO insisteva ancora sulla necessita della già discussa contropartita (eh … poi, gliel’hai detto tu … il “cammello” si fa?) e AUGUSTO lo rassicurava di aver chiarito bene a PACE i termini dell’eventuale accordo: “io gliel’ho fatto capire che ci vuole il cammello, e glielo hai fatto capire pure tu”. […].

Il pomeriggio del giorno dopo, 03.03.2023, alle ore 15:00 (progr. T.2435 – RIT 242/23), RUSSOTTO Giuseppe telefonava ad AUGUSTO Baldo ed affrontava nuovamente l’argomento relativo alla pratica del suo trasferimento, ritenendola di difficile soluzione trattandosi di un'operazione molto importante che occorreva saper affrontare nei giusti termini, senza togliere niente a nessuno e senza essere presuntuosi (no no no...sai perché? non e oggi domani hai ragione... pero sai perche penso io che e una "coglionatoria"?...//…perché l'operazione... è un'operazione importante e la devi sapere fare! Senza togliere niente a nessuno e senza essere presuntuoso! Ripeto... conoscere cose e persone... e "lui" e troppo sicuro... il capo di qua! eh...quando ha parlato con me... di Agrigento! invece lui mi deve dire... "come la impostiamo ...secondo te... la discussione?").

AUGUSTO riferiva che il lunedì successivo (06.03.2023) ne avrebbe parlato direttamente con Totò (CUFFARO, ndr) (ma io lunedi ci parlo con Toto (CUFFARO)...lunedì mattina ci parlo!... gli dico..."Preside...come siamo combinati con sta cosa?"... no glielo dico...che fa "coglionii? ci...).

RUSSOTTO riferiva di aver seguito il suo consiglio (tu ieri in una telefonata l'hai detto..."ascolta a me...parla con Totò... fagli parlare da tuo padre!"...) e che la domenica successiva (05.03.2023) sarebbe andato a trovare Totò in campagna, in compagnia del padre Salvatore (... io domenica... domenica la sono!...//…e io gli ho fatto chiamare da mio padre ... e gli ho detto "noi ci dobbiamo vedere a Licata"...gli ha detto.... Totò, quale lunedì... chi te l'ha dette ste minchiate! noi ci dobbiamo vedere soli!).

Sul punto occorre precisare che CUFFARO Salvatore risulta essere proprietario di una tenuta agricola con annesso agriturismo in provincia di Catania e precisamente a San Michele di Ganzaria (CT) c/da Consorto. L’azienda, attiva dal 13.05.2002, esercita l’attività prevalente di coltivazione di colture permanenti e formalmente intestata alla moglie CHIARELLI Giacoma nata ad Aragona (AG) il 25.02.1957 che e anche la titolare di un’azienda agrituristica “Casale Santa Ida”.

Il 04.03.2023, alle ore 21:28 (progr. T.2541 – RIT 242/23), RUSSOTTO Giuseppe chiamava AUGUSTO Baldo e gli chiedeva se avesse ulteriori novità. AUGUSTO rispondeva che un soggetto non meglio indicato il giorno dopo avrebbe parlato con “il presidente” (CUFFARO Salvatore) per ricordarglielo (domani dice che parla con il Presidente (ndr. CUFFARO Salvatore)…//… io già quello che dovevo fare e fatto, domani dice parlo con il Presidente e glielo dico pure, dice).

RUSSOTTO, a specifica domanda, ribadiva che il mattino dopo sarebbe andato a trovare il presidente CUFFARO assieme al padre e AUGUSTO chiedeva di fargli sapere qualcosa al rientro, sebbene PACE Carmelo, che aveva sentito poco prima, gli avesse assicurato che la cosa era fatta (quello, mi ha garantito che la cosa e fatta, ora vediamo, che ne so?...//… allora, tornando al discorso di Carmelo PACE, questa mattina mi ha detto questo, Balsamo e nevoso, a quello, all’altro, ci sono altre novità, cose e conti e cose e altre, gli ho detto, Carmelo, cosa mi dici di RUSSOTTO? … RUSSOTTO mi ha detto, di nuovo me lo dici? … RUSSOTTO fatta e, io già quello che dovevo fare l’ho fatto, domani mattina RUSSOTTO con suo padre vanno a Gran Michele di Ganzaria, si chiama Gran Michele di Ganzaria?). […]

Domenica 05.03.2023, alle ore 11:23 (progr. T.2542 – RIT 242/23), RUSSOTTO Giuseppe, rientrato da San Michele di Ganzaria dove si era recato assieme al padre per incontrare il Presidente della DC, CUFFARO Salvatore, telefonava ad AUGUSTO Baldo e lo informava di essere appena giunto a Licata (in questo momento sono a Licata, sono arrivato). AUGUSTO diceva di trovarsi a casa e i due convenivano di incontrarsi presso l’abitazione di AUGUSTO, sita in c/da Olivastro.

Il giorno dopo 06.03.2023, alle ore 09:41 (progr. T.2562172 – RIT 242/23), RUSSOTTO Giuseppe richiamava AUGUSTO Baldo e nel corso della conversazione gli riferiva di aver ricevuto poco prima una telefonata da parte di PACE Carmelo il quale lo aveva avvisato che alle 16:15 avrebbero avuto un incontro di fronte alla LIDL (…mi chiama Carmelo PACE e mi dice: alle quattro e un quarto ci vediamo di fronte il LIDL… giusto?...); ricevuta conferma in tal senso (la da me abbiamo l’appuntamento, si…) RUSSOTTO chiedeva se anche IACONA Angelo candidato a Sindaco per la DC, sarebbe stato presente alla riunione e AUGUSTO riferiva che lo avrebbe chiamato e poi gli avrebbe fatto sapere.

In effetti, subito dopo, alle ore 09:44 (progr. T.2563 del 06.03.2023 – RIT 242/23) AUGUSTO chiamava IACONA Angelo chiedendogli se nel pomeriggio anche lui sarebbe stato presente all’incontro con l’onorevole (PACE Carmelo) e il presidente (Toto CUFFARO) (…pomeriggio vieni tu? Come sei combinato? Perché mi ha chiamato quello, dice… verso le quattro e un quarto, le quattro e mezza, ci vediamo… tu pomeriggio che fai?...//… dico… a incontrare all’Onorevole assieme a… al Presidente… vieni pomeriggio tu?). IACONA rispondeva che nel pomeriggio sarebbe stato impegnato ad un funerale e gli avrebbe fatto sapere dell’eventuale sua presenza solo

successivamente.

Poco dopo quindi, alle ore 09:45175, AUGUSTO Baldo provava a chiamare RUSSOTTO, senza ottenere risposta; quest’ultimo lo richiamava subito dopo (progr. T.2565 del 06.03.2023 – RIT 242/23) e AUGUSTO gli riferiva che IACONA non era sciuro di partecipare all’incontro perche impegnato per un funerale e gli avrebbe fatto sapere successivamente. Quindi chiedeva all’interlocutore di chiamare IACONA per informarlo che l’on. PACE Carmelo lo aveva invitato a partecipare ad una riunione nel pomeriggio a Licata per incontrarlo (gli telefoni… e devi dire… Angelo, ascoltami, mi ha telefonato a me Carmelo…//…che mi vuole incontrare di pomeriggio… di pomeriggio è a Licata e mi vuole incontrare…), auspicando che in settimana si sarebbe potuto perfezionare il suo trasferimento a Licata (va bene, vediamo se arriva il cammello poi questa settimana…).

Qualche ora dopo, alle ore 12:05 (progr. T.2605 del 06.03.2023 – RIT 242/23 ) RUSSOTTO Giuseppe richiamava AUGUSTO Baldo e gli chiedeva se si trovava in compagnia di CARITA (ma con chi sei ora, con CARITA’?). Quest’ultimo confermava e lo invitava a raggiungerli in via Gela al mercatino (con Peppe CARITA’ sono, si…//… qua siamo, in via Gela, al mercatino, passa un minuto di qua). RUSSOTTO riferiva che li avrebbe raggiunti.

Nel pomeriggio, alle ore 17:11 (progr. T.2643 del 06.03.2023 – RIT 242/23) sull’utenza monitorata veniva intercettata una chiamata in ingresso dall’utenza ******* in uso all’on. PACE Carmelo il quale giunto sul luogo dell’incontro, chiamava Baldo AUGUSTO per sollecitarlo a raggiungerlo.

La riunione politica di quel pomeriggio che, di fatto, avveniva nell’area antistante il supermercato “SIDIS” di AUGUSTO Baldo, di via Palma n. 277, ubicato proprio di fronte il punto vendita della nota catena con insegna “LIDL” e dove si trova anche l’abitazione di CARITA Giuseppe, veniva documentato oltre che dal monitoraggio video del predetto sito anche da un servizio dinamico predisposto da questo Reparto Anticrimine.

L’attività di polizia giudiziaria consentiva di accertare che alla riunione partecipavano:

- CUFFARO Salvatore, PACE Carmelo giunti alle ore 16:55, a bordo di una BMW X4 di colore bianco targata ***** guidata da tale RIZZO Attilio Sandro;

- AUGUSTO Baldo ed il fratello AUGUSTO Angelo;

- CARITA' Giuseppe ed altri esponenti politici locali della DC.

[…] Nel frattempo, alle 18:19 (progr. T.2651195 del 06.03.2023 – RIT 242/23) RUSSOTTO Giuseppe, interessato a comprendere se vi fossero degli sviluppi a lui favorevoli, inviava un sms a Baldo AUGUSTO chiedendogli l’esito della riunione (“comu finia?”).

Non avendo ottenuto risposta al messaggio, alle successive ore 18.26 (progr. T.2653196 del 06.03.2023 – RIT 242/2023) RUSSOTTO chiamava AUGUSTO il quale gli riferiva che, terminato l’incontro, il presidente (CUFFARO Salvatore, ndr) si era avvicinato a lui per informarlo che si stava recando da PULLARA’ Carmelo (ora, ora, io ho salutato il Presidente (ndr. CUFFARO Salvatore) e mi ha detto, sto andando da Carmelo, che mi ha chiamato che mi vuole incontrare e ti faccio sapere appena finisco).

L’incontro di CUFFARO Salvatore con PULLARA’ Carmelo sarebbe stato tutt’altro che episodico, posto che nel settembre 2023 il politico licatese sarebbe stato nominato presidente regionale della DC.

Nel prosieguo della conversazione gli spiegava che nella serata il Presidente (CUFFARO) avrebbero incontrato ZAPPIA (commissario straordinario pro tempore dell’ASP di Agrigento) a Lucca Sicula e nell’occasione gli avrebbe chiesto di sistemare una “cosa” che gli avrebbe segnalato CASSARA’ (questa sera, il Presidente si vede con ZAPPIA a Rocca Sicula (ndr Lucca Sicula)…//…e gli dice, vedi che CASSARA’ ti deve portare una cosa…//…sistemala), invitandolo a non dire nulla a RUSSOTTO fino a quando la cosa non si sarebbe fatta per evitare di fare brutta figura (pero mi ha detto, fino a quando non e fatto, non dirgli niente, a me non mi piace fare brutte figure, dice).

I protagonisti della vicenda indicati da AUGUSTO erano gli stessi della telefonata del 28.02.2023: all’epoca, infatti, RUSSOTTO aveva riferito ad AUGUSTO di essere stato contattato per il proprio trasferimento dal direttore sanitario CASSARA ed AUGUSTO, fraintendendo con ZAPPIA, aveva specificato che questi era uomo “di CUFFARO”. […].

Come già accennato, terminata la riunione politica, alle ore 18:50 circa, tutti i presenti si allontanavano a bordo delle rispettive autovetture, mentre la BMW X4 con a bordo CUFFARO Salvatore e PACE Carmelo si dirigeva in corso Serrovira. Ivi giunti, CUFFARO Salvatore accedeva all’interno della segreteria politica dell’onorevole PULLARA Carmelo e dopo una ventina di minuti risaliva a bordo del mezzo che si riprendeva la marcia in direzione di Lucca Sicula (AG) ove era in programma un’altra riunione in c/da Imperatore, all’interno dell’Oleificio G.M.3 S.r.L.

Nel corso della riunione, alla quale partecipavano qualche centinaio di persone, tra i presenti veniva notata la presenza del dottor CASCIO Salvatore, direttore sanitario dell’ospedale di Ribera, mentre non veniva rilevata la presenza del dottor ZAPPIA. […] Il mattino dopo, 07.03.2023, alle ore 09.39 (progr. T.2685– RIT 242/2023), sull’utenza di AUGUSTO Baldo veniva intercettata una ulteriore conversazione telefonica nel corso della quale, l’on. PACE Carmelo lo rassicurava che in giornata avrebbero sistemato la “pratica RUSSOTTO” (oggi sarà fatta questa di RUSSOTTO, ah? Tu non gli dire niente, giusto? Anche se pero u picciotto… cioé… io sono abituato che quando stringo la mano… no? Non gli dico… giuramelo… io lo voglio vedere prima…//…io sono fatto all’antica, cioé… se do una parola, e’!). PACE lamentava l’atteggiamento di quest’ultimo che in più occasioni si era mostrato scettico nei loro confronti, pretendendo di vedere prima l’esito del trasferimento (come a San Tommaso, se non lo vedo non ci credo… sono atteggiamenti che con me cozzano, hai capito? Cozzano!). AUGUSTO, pero, prendeva le difese di RUSSOTTO affermando che tale atteggiamento era dettato dal fatto che in passato aveva ricevuto delle delusioni (e lo so, vabbè ma ancora non vi conoscete bene magari, lui ha avuto delle delusioni e quindi… comunque…). […].

© Riproduzione riservata