Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per associazione a delinquere e corruzione

Il 09.06.2022:

- alle ore 11:52 Cuffaro Salvatore contattava Castiglione e gli comunicava che per la visita medica di una sua amica (per la quale Castiglione aveva chiesto un suo personale interessamento), avrebbe parlato direttamente con l'amministratore dell'ospedale di Cefalù, in modo da farla seguire bene.

Santo: …ei Vito…Vito…

Totò : …Santino Totò sono…

Santo: …buongiorno…

Totò : …ho già parlato con Cefalù…ho già parlato con Cefalù…

Santo: …ok…Totò lo sai chi è…

Totò : …una cosa…no non lo so…ma ancora la devono visitare…

Santo: …si domani dice che la devono visitare

Totò : …INC…

Santo: …è quel ragazzo che ti abbracciò ieri

Totò : …si…si…

Santo: …quando ti ha detto Totò…Totò…è quel ragazzo che ti abbracciò ieri che era seduto accanto a te…

Totò : …ma già…pre…la visita è già prenotata?

Santo: …si domani…

Totò : …vabbè allora io devo dire soltanto all’amministratore dell’ospedale che è Giovanni Albano di chiamare questo Gennari per dire che domani vede questa ragazza Maria Luisa Stancampiano…

Santo: …si…

Totò : …e poi ci fa sapere come è combinata chiaramente va bene…

Santo: …si…si…si…diciamo che la dovrebbe operare lui a quanto pare là…

Totò : …sai se la opera domani…domani la visita?

Santo: …no…se la visita domani non la può operare domani certo.

Totò : …assolutamente…INC…vabbè intanto…intanto lo faccio chiamare a Gennari e gli dico che la visita con attenzione e che domani ci fa sapere…va bene?...

Santo: …perfetto…perfetto…

Totò : …le puoi dire di stare tranquilla che chiudo con te sto…e chiamo l’amministratore che ci parla lui… va bene…

Santo: …ok va bene Totò un bacio grazie…

Totò : …ciao ciao…

- alle ore 12:1370 Castiglione chiamava Chisesi Anna Lisa Serena71, moglie del detenuto Capizzi Antonino (i cui stretti rapporti con Castiglione sono stati ampiamente documentati nel proc. pen. n. 12949/2021 R.G.N.R. D.D.A. Palermo) la quale ringraziava Castiglione per averle presentato Cuffaro Salvatore nei confronti del quale non nascondeva la propria ammirazione (“adoro Totò Cuffaro cioè partici da questo principio…sono innamorata di lui”).

Chisesi: O gioia… ti sto mettendo in viva…

Castiglione: cosa

Chisesi: pronto? Sei in viva voce che sono da Valentina a farmi le unghia…

Castiglione: ma quando me li dai i soldi che ti ho prestato…Anna Lisa…quando me li dai che già non è possibile più sta situazione…

Chisesi: Santo pensavo di peggio va bene così (sorridono in ambientale si sente la voce di una donna presumibilmente Valentina)

Castiglione: (sorride)…

Chisesi: senti una cosa ti avrei chiamato…mi hai fatto fare brutta figura…

Castiglione: quando?

Chisesi: a parte il fatto che dico eh…io …adoro Totò Cuffaro cioè partici da questo principio…sono innamorata di lui…e grazie per avermi dato l’occasione di dargli un bacio…uno…faccio un passo indietro…quando abbiamo cenato lì tutti con i miei cugini sabato sera che c’erano Tony…Rossana…Daniela...

Castiglione: Eh

Chisesi: gli hai fatto pagare un conto di trecentoquindici euro senza fare lo sconto?

Castiglione: ma chi te lo ha detto

Chisesi: Daniela…non Tony….

Castiglione: ma vero stai dicendo

Chisesi: si giò, vero

Castiglione: ma tu ora chiudi con me chiami Daniela e le dice perché dici sempre “minchiate”

Chisesi: a e come fu il discorso dimmelo tu

Castiglione: trecentoventidue euro il conto ho fatto pagare duecentocinquanta

Chisesi: Ah…mi pareva strano.

Si soffermano a parlare del conto pagato dai cugini della Chisesi nel dettaglio anche dei cibi consumati.

- alle ore 12:3473 Castiglione contattava telefonicamente un suo amico di nome Gaetano74 e lo rassicurava sul fatto che Toto Cuffaro aveva parlato con il dott. Giovanni Albano (Direttore Sanitario dell’Ospedale di Cefalù) per la visita medica che la moglie avrebbe dovuto fare il giorno successivo con il Dott. Gennari.

Gaetano: ehi SANTI!

Santo: ehi cucì!

Gaetano: allora?

Santo: …allora, praticamente…ho parlato io con…con Totò…direttamente!

Gaetano: uhm! uhm!

Santo: …e ha chiuso con me, ha chiamato a Giovanni Albano che è il direttore sanitario del…

del…dell’ospedale quello di Cefalù…

Gaetano: si!

Santo: praticamente, non è che la operano domani! ...la visitano domani!

Gaetano: no! ...domani la visitano ti ho detto!

Santo: eh! ...e questo…tu ci vai, giusto?

Gaetano: certo, domani qua la visitano a Palermo! Dal dottore Gennari…

Santo: ah! A Palermo dal dottore Gennari?

Gaetano: ha scritto il messaggio!

Santo: ah…io gli…il dottore Gennari opera là a Cefalù?

Gaetano: sii!

Santo: e a Palermo dove la visitano? Scusami…

Gaetano: da Gennari…dottore Gennari!

Santo: ah…io gli ho detto che la visita domani, la visitano e… a Cefalù la devono operare!

Gaetano: no! ...poi la devono operare a Cefalù…devono programmare domani l’intervento, hai capito?

Santo: …devono operare domani l’intervento! (si sovrappongono le voci, ndr)

Gaetano: che cosa hai fa…scusa tu…domani devono pianificare l’intervento, hai capito?

Santo: allora ti dico…ti dico…ti dico che cosa ho fatto io…aspetta un minuto! Ti dico cosa ho fatto io! Perché poi giustamente…inc…questa mattina mi hai fatto confondere tu…ti sembra che…tu non è che mi hai telefonato e mi hai detto “dobbiamo andare a prenderci il caffè” gioia mia! ...allora! aspetta un minuto…perché mi ha detto “mandami il messaggio!”…gli ho detto: “il dottore Gennari la visita domani…e chi… e domani…e chi dovrebbe fare l’intervento all’ospedale di Cefalù…lei si chiama…”

Gaetano: esatto!

Santo: …perché ha voluto sapere come si chiama “…Maria Luisa Stancampiano ed ha una massa tumorale al seno G3…un fraterno amico mio” e mi chiamò Totò subito!...ora tu fai una cosa, fai una cosa…scriviti questo numero 333…

Gaetano: …di chi è questo numero?

Santo: …tu scriviti questo numero! …333…

Gaetano: aspetta un minuto! ...sono in macchina…aspetta un attimo che accendo il bluetooth… (pausa) …allora detta!

Santo: ...si chiama Vito!

Gaetano: uh…

Santo: lo chiami, che…chiami a lui…perché Totò aveva ora una…un’intervista, però tu chiama a lui tranquillamente ora!...lo chiami e gli dici: “ciao Vito, sono Gaetano il marito di Maria Luisa Stancampiano, mi ha dato Santino il tuo numero, allora praticamente mi ha detto lui di chiamarti…” glielo dici “…praticamente la visita è a Palermo domani…così… così…così…” gli dici: “Santo aveva capito che la visita era a Cefalù…”…comunque lui ha chiamato…al dottore…Giovanni Albano che è il direttore sanitario di tutta Cefalù…del Gi…come si chiama? Giglio? Oh! ... perché io ho capito…e lui mi fa: “…la visita è domani!”. Ora non lo so se ha chiamato pure a Gennari, però tu lo chiami e gli spighi bene la situazione perché ha parlato con me Totò, direttamente Totò…mi ha chiamato lui!

Gaetano: umh! umh!

Santo: capito? Quindi tu fai questo passaggio…lo chiami…Vito…Vito è il braccio destro, probabilmente se Totò che gli ho spiegato che eri tu ieri con noi!

Gaetano: umh! umh!

Santo: …probabilmente se…gli ho detto: “è quel ragazzo che ha fatto la fotografia abbracciato!”… probabilmente se Totò ha finito l’intervista lui gli dice: “…passamelo!” probabilmente…se Totò sta facendo l’intervista parla tranquillamente con lui…che è la stessa identica cosa! Uguale, identico…però dico già lo sa che si è interessato capito? Ha già telefonato per te…però chiamalo e gli spieghi bene che la visita è a Palermo…non…là fuori!

Gaetano: va bene! Ok…perfetto!

Santo: chiamalo subito Gaetano!

Gaetano: un bacio…ciao…ciao

Santo: un bacio…ciao giò

- alle ore 13:25 Castiglione richiamava Gaetano informandolo che a breve lo avrebbe contatto Salvatore Cuffaro, in merito alla visita medica della propria moglie.

Il 12.06.2022, alle ore 18:23, Toto Cuffaro chiamava Castiglione informandolo che Papa Daniele alle elezioni stava andando bene.

Il 13.06.2022:

- alle ore 17:3677 Castiglione chiamava il suo amico Gattuso Ignazio comunicandogli che si stava recando al comitato elettorale di Salvatore Cuffaro;

- alle ore 23:13 Castiglione contattava Salvatore Cuffaro per commentare i risultati elettorali, utilizzando un’espressione quantomeno ambigua riferita ad un loro intervento per validare voti di Papa che erano stati annullati: “è da un’ora che litighiamo per farli cambiare ma non li cambiano neanche ammazzati”.

Castiglione: ...Totò…

Cuffaro: ...pronto…ehi gioia…

Castiglione: …li vedi i ventisei voti annullati qua di Daniele all’Udc…tutti Udc hanno votato…Papa Udc…ed ha preso…

Cuffaro: …e questo è grave…

Castiglione: ...ed ha preso…ed ha preso…gli hanno messo i voti all’Udc…qua dove vota sua zia… nella scuola di sua zia a Partanna è da un’ora che litighiamo per farli cambiare ma non li cambiano neanche ammazzati…

Cuffaro: e vabbè che ci vuoi fare…purtroppo era un rischio che avevo messo nel conto…a quanti voti siamo Santino?...

Castiglione: …non lo so…non lo so…io sto pigliando per ora le liste…Papa…

Cuffaro: va bene…

Castiglione: gliene hanno annullato un sacco…

Cuffaro: speriamo bene…

Castiglione: …un sacco…

Cuffaro: speriamo bene…e vabbè…

Castiglione: vabbè noi siamo già al tre con il partito…al sei con il partito…al sei virgola tre…

Cuffaro: si…si…siamo al sei…siamo al sei…

Castiglione: e questo è importante…

Cuffaro: ma speriamo che faccia un buon risultato Daniele…dai…

Castiglione: speriamo che fa un buon risultato…

Cuffaro: Ok

Castiglione: ...ciao ciao

Cuffaro: vabbò ciao…

Il 16.06.2022, alle ore 11:24, nel corso della interlocuzione con Alessandro Alessi (organizzatore di eventi al Kalhesa), Castiglione commentava il fatto che le elezioni politiche erano andate male e che Daniele Papa non era stato eletto al consiglio comunale.

