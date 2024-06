Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro–tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà per una settimana le interviste ad alcuni protagonisti del festival Trame, primo evento culturale dedicato ai libri sulle mafie, alla sua tredicesima edizione

Torna Trame, il festival dei libri sulle mafie. E, quest’anno, il tredicesimo, lo fa con questo titolo: “A futura memoria (se la memoria ha un futuro)”. Si apre martedì 18 giugno e si chiude, dopo decine di incontri, spettacoli, dibattiti e mostre, domenica 23 giugno.

Tanti gli ospiti che si alterneranno sui palchi, raccontando l’Italia e il mondo. Ci sarà Patrizia Di Dio, vice presidente nazionale di Confcommercio (con delega a legalità e sicurezza), ci saranno tanti giornalisti come Paolo Biondani (L’Espresso), Gigi Riva (Domani), Lucio Luca (La Repubblica), Giacomo Di Girolamo (TP24.it) Nello Trocchia (Domani), Enrico Bellavia (L’Espresso) poi attori di teatro come Marco Gambino, sacerdoti come don Giacomo Panizza, scrittrici come Sabrina Pisu e ancora ambientalisti, sceneggiatori, musicisti, magistrati, amministratori calabresi.

Racconta Giovanni Tizian, direttore artistico di Trame 2024: «Quest’anno torniamo su un suo tema identitario forte: la memoria, il ricordo, le battaglie per la libertà, la resistenza alle mafie sui territori, le storie delle vittime e di chi è stato dimenticato. Ma sarà anche il momento di riflettere sul presente, sullo stato della lotta alle mafie e sulle guerre che stanno stravolgendo il mondo. Per orientarci nel futuro, con gli strumenti della conoscenza della storia che ci ha preceduto».

Sul nostro Blog, da oggi e per una settimana, pubblicheremo le interviste ad alcuni protagonisti di Trame.

© Riproduzione riservata