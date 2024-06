Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro–tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà per quindici giorni l’interrogatorio tra Matteo Messina Denaro e i procuratori Maurizio de Lucia e Paolo Guido, dopo la cattura del latitante di Cosa nostra.

Pm de Lucia: Va bene. Ed allora cominciamo da un altro profilo: intanto lei è uomo d'onore?

Messina Denaro: No.

Pm de Lucia: Non è uomo d'onore?

Messina Denaro: No, io mi sento uomo d'onore, nel senso di altri... non come mafioso.

Pm de Lucia: Quindi lei non è stato formalmente combinato in Cosa Nostra?

Messina Denaro: No, no, completamente.

Pm de Lucia: Ma conosce Cosa Nostra?

Messina Denaro: Dai giornali, certo.

Pm de Lucia: Dai giornali la conosce?

Messina Denaro: Sì.

Pm de Lucia: E lei non ha mai avuto a che fare con Cosa Nostra?

Messina Denaro: Non lo so, magari ci facevo qualche affare e non sapevo che

era Cosa Nostra, però...

Pm de Lucia: Va beh, qualche... reati ne ha mai commessi lei?

Messina Denaro: No, di quelli che mi accusano no.

Pm de Lucia: No, nessuno: quindi stragi, omicidi, lei non c'entra niente?

Messina Denaro: No, nella maniera più assoluta. Poi mi possono accusare di qualsiasi cosa, io che ci posso fare, alla fin fine, no?

Pm de Lucia: Per carità, questa è una questione di opinioni. Quindi lei, rispetto a tutte le contestazioni che ha avuto, a parte questa detenzione della pistola, lei sarebbe innocente, si reputa innocente: ho compreso bene?

Messina Denaro: No, no, non voglio dire questo, sarebbe assurdo...

Pm de Lucia: Allora...

Messina Denaro: ... io ho detto la mia, poi è normale che lei mi deve credere...

Pm de Lucia: No, lasci stare che io devo credere o no, ci sono un serie di elementi, che lei conosce almeno in parte, che hanno portato a dei processi, in cui lei è stato…..

Messina Denaro: Posso dire una cosa, però?

Pm de Lucia: Prego.

Messina Denaro: In tutti i processi di reati non c'è mai stato riscontro oggettivo...

Pm de Lucia: E va beh, questa è un'opinione però…….

Messina Denaro: No...

Pm de Lucia:...comunque io non è che voglio discutere con lei di questo, io le faccio delle domande, lei mi dà delle risposte; se non vuole darmi delle risposte, non mi dà delle risposte; se mi vuole mentire, è un suo diritto anche mentire...

Messina Denaro: Però posso dire cose io pure…….

Pm de Lucia: Assolutamente si. Poi, quando ritiene che... quelle che si chiamano "spontanee dichiarazioni”, noi le ascoltiamo. Quindi lei omicidi non ne ha... ha commesso omicidi?

Messina Denaro: (Verso di negazione)

Pm de Lucia: Dovrebbe dirlo però, perché sennò nella registrazione non si...

Messina Denaro: Ah, mi scusi…… no, no…….

Pm de Lucia: Lei non ha mai commesso omicidi?

Messina Denaro: non ho commesso omicidi, no.

Pm de Lucia: Ho capito. Altri reati: traffico di stupefacenti?

Messina Denaro: No.

Pm de Lucia: Non ha mai trafficato in stupefacenti?

Messina Denaro: Vivevo bene di mio, di famiglia, quindi non……

Pm de Lucia: Estorsioni?

Messina Denaro: No, non ne faccio di queste cose.

