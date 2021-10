Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

La regione Lombardia affitta casa a Forza Nuova per cento euro al mese. Questa storia che ha dell’incredibile ce la racconta Luigi Mastrodonato da Milano. Nel capoluogo lombardo le associazioni neofasciste ottengono le case popolari dell’ente regionale Aler, che definisce gli affidatari “apartitici e aconfessionali”. Eppure l’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani d’Italia, le sue segnalazioni le ha fatte avere. Ma niente. Pensate che ci sono sui social le foto dei simboli fascisti esposti dentro quei locali, e questa sarebbe apologia del fascismo; ma a quanto pare la regione si accontenta di far finta di niente. E questo da molto tempo. Nel 2010, per fare un esempio, sempre l’ente regionale Aler aveva dato in affitto calmierato un suo immobile agli Hammerskin, un gruppo neonazista che il giorno dell’inaugurazione di questa sua nuova sede festeggiò con una conferenza in onore delle SS.

