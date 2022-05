I vescovi italiani hanno promesso una commissione di inchiesta interna, ma processi e sentenze raccontano già moltissimo di come molti esponenti del clero si siano macchiati di abusi e molestie e di come troppo spesso le autorità ecclesiastiche abbiano coperto i loro crimini. In alcuni casi, i preti sono stati spostati di parrocchia, protetti, hanno avuto nuove identità e hanno continuato a rovinare vite. Federica Tourn conduce per Domani una inchiesta a puntate sugli abusi nella chiesa che viene sostenuta dai lettori sul sito di Domani e ne parla con Stefano Feltri.

Federica Tourn è una giornalista indipendente di Torino. Si occupa di migrazioni, religioni, diritti umani, femminismi. Ha pubblicato reportage da diversi paesi per testate italiane e straniere; nel 2020 ha vinto la prima edizione del premio internazionale “Piazza Grande Religion Journalism Award”.

