Contribuisci a realizzare questo progetto

Sostieni anche tu questo progetto, saprai esattamente di chi sono le responsabilità dietro all'inquinamento dell'ILVA a Taranto.

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo bisogno di 6.000€, partecipa con un’offerta libera a partire da 5€.

Per ogni euro versato, noi ne aggiungiamo uno fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Se versi dai 250 euro in su, hai un abbonamento digitale a Domani in omaggio.