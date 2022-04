La guerra economica tra Occidente e Russia si combatte su più fronti e quello del gas è il più caldo. Unione europea e Stati Uniti non hanno le stesse priorità, ma si confrontano con alcuni problemi simili, a cominciare da quello dell'inflazione che corrode la tenuta delle società occidentali e ne mette a rischio le prospettive. Nel tentativo di cercare alternative al gas di Putin, i paesi europei potrebbero condannarsi a rincari strutturali. Stefano Feltri ne discute con Mario Seminerio, economista e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un'opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Mario Seminerio è nato a Milano, si è laureato all’Università Commerciale L. Bocconi. Da anni interviene come commentatore economico su radio, giornali e soprattutto il suo sito phastidio.net. Ha anche un podcast.

