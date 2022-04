Molti opinionisti hanno sostenuto in queste settimane che a motivare l'aggressione di Putin all'Ucraina c’è stata l’espansione della Nato verso est negli ultimi trent’anni. Ma proprio l’aggressione all’Ucraina spinge ora i confini della Nato ancora più vicini alla Russia: dopo decenni di neutralità, Finlandia e Svezia valutano il loro ingresso nell'alleanza militare atlantica per scoraggiare l’espansionismo russo.

Stefano Feltri ne discute con Matteo Pugliese, analista di sicurezza e firma di Domani, oltre autore di un approfondimento sul tema nel nuovo numero di Scenari, la pubblicazione geopolitica di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri

Matteo Pugliese è ricercatore associato all’ISPI di Milano. Esperto di sicurezza internazionale ed estremismo. Svolge un dottorato di ricerca all’Università di Barcellona su intelligence e antiterrorismo. All’Osce si è occupato di prevenzione della radicalizzazione giovanile.

