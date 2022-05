La disuguaglianza è un problema, ma la presenza di alcuni “gigacapitalisti” è una minaccia per la democrazia: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e gli altri miliardari del digitale non sono soltanto ricchissimi, ma si attribuiscono poteri, ambizioni e discrezionalità che una volta erano dei grandi sovrani. Riccardo Staglianò, giornalista del Venerdì di Repubblica, ne ha scritto nel suo nuovo libro Gigacapitalisti (Einaudi) e ne discute con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Riccardo Staglianò è giornalista e scrittore. Scrive inchieste e reportage per il Venerdì di Repubblica. È docente di Nuovi Media e giornalismo online all’università Roma Tre e ha portato in Italia le Ted Conference, il format americano di eventi dove esperti di tutto il mondo tengono discorsi su tematiche diverse. Ha scritto vari libri, l’ultimo si chiama “Gigacapitalisti”, per Einaudi.

