Eterobasiche è il progetto più originale nato sui social in questi mesi: non una parodia, ma un racconto, un dialogo imprevedibile tra mondi che non comunicano. Donne che osservano gli uomini, uomini che si divertono a vedersi con altri occhi, tra birre, Playstation, fantacalcio, stadio e questioni di genere. I video di Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis sono qualcosa di più che comicità, sono un linguaggio contemporaneo che permette di fare l'impossibile, parlare di questioni di genere e molto altro a pubblici impossibili da raggiungere per gli intellettuali impegnati.

Stefano Feltri ne parla con l'eterobasica Maria Chiara Cicolani, che ogni lunedì sarà su Domani con le sue imprevedibili recensioni e molto altro.

© Riproduzione riservata