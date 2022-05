In un’epoca di semplificazione e racconto social per immagini, Riccardo Dal Ferro costruisce il pensiero complesso, nei suoi spettacoli, nei suoi libri (ora esce Seneca tra gli zombie per Feltrinelli) e soprattutto nel suo seguitissimo podcast Daily Cogito, che conduce con il nome di Rick Dufer. Come e perché la voce e la filosofia riescono a essere un antidoto a un dibattito pubblico dominato dalla tendenza a banalizzare tutto? Rick Dufer ne discute con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Riccardo Dal Ferro (alias Rick Dufer) è un filosofo, ma anche scrittore ed esperto di comunicazione e divulgazione. È direttore della rivista di filosofia contemporanea “ENDOXA” e produce uno show podcast “Daily Cogito”.

