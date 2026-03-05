Gattabuia è il podcast che racconta la vita quotidiana nelle carceri italiane. La seconda stagione di occupa di detenzione minorile. E in particolare di lui: Youssef Barsom. Musiche e sound design di Federica Furlani

Torna Gattabuia, il podcast che racconta la vita quotidiana nelle carceri italiane. Nella seconda stagione ci occupiamo di carceri minorili. E soprattutto di lui, Youssef Barsom. Ha 18 anni quando muore in una cella del carcere di San Vittore, a Milano, il più sovraffollato d’Italia. È la notte tra il 5 e il 6 settembre 2024. Un incendio divampa nella stanza che divide con altri detenuti. La Procura apre un’indagine e parla di suicidio.

Le storie di chi viene arrestato e deve scontare una pena detentiva raramente cominciano con il reato. Più spesso sono il frutto di marginalità e ingiustizie che riguardano tutti: i cittadini, la politica, le istituzioni. E anche la storia di Youssef non comincia in carcere, ma anni prima, in Egitto, e passa per il deserto, la Libia dei campi di detenzione, il Mediterraneo. In Italia attraversa comunità, ospedali, sedazione da psicofarmaci e abuso di sostanze, fino al carcere minorile Beccaria. Una perizia lo dichiara incompatibile con la detenzione, ma non viene trovato un luogo di cura adeguato.

Questa stagione di Gattabuia ricostruisce il suo percorso e si interroga su cosa accade quando trauma, povertà e disagio psichico entrano in contatto con il sistema penale. Un’inchiesta sulla giustizia minorile, sulla salute mentale e sui confini tra custodia e cura. La domanda che guida la narrazione è chi siano i ragazzi reclusi nelle carceri minorili italiane, da quali percorsi provengano e che cosa abbia fallito nel sistema sociale che dovrebbe tutelarli. Quanti deragliamenti sono accaduti prima che si perdesse definitivamente la strada.

Un podcast in 5 puntate da 40 minuti. Ideato e scritto da Isabella De Silvestro e animato con le musiche originali e il sound design di Federica Furlani. Illustrazione di copertina di Laura Anastasio.

Il carcere è il serbatoio dove viene “custodito” tutto ciò che è troppo complesso affrontare alla radice. Qual è l’alternativa? E perché Youssef è morto quella notte di settembre, un giorno prima che il giudice disponesse la sua scarcerazione perché il suo stato mentale era incompatibile con la detenzione?

Gattabuia è un podcast di Domani prodotto con Emons Record.

