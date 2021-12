La quarta puntata del primo podcast di Domani, “Generazione Covid”, è dedicata alla scuola che, fortemente penalizzata dalla pandemia, non ha potuto fare altro che virare sulla didattica a distanza. Ma ci sono storie di giovani volenterosi che, tra progetti e iniziative private, provano a delineare nuove modalità di insegnamento

Dalla pandemia, la scuola italiana è chiamata a una fase di rinnovamento. La DAD ha aperto la strada al connubio tra istruzione e tecnologia ma ci sono storie di giovani volenterosi che, tra progetti e iniziative private, provano a delineare nuove modalità di didattica. Dalla scuola di coding, tutta al femminile, all’esportazione della scuola nei campi profughi.

Montaggio audio, sonorizzazione e sigla: Stefano Tumiati.

Voce sigla: Lorenzo Dardano.

