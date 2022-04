Chi legge i giornali di solito non sta sui social, e chi sta sui social non legge i giornali. Eppure per capire gli italiani bisogna guardarli attraverso quello che postano, soprattutto su Instagram, e così si capisce che non sono mai davvero cambiati, da Boccaccio a Mark Caltagirone. Dopo una vita a raccontare il lato meno serio della politica, il giornalista Filippo Ceccarelli si è avventurato in un reportage attraverso Instagram da cui è nato Lì dentro - Gli italiani nei social (Feltrinelli) e ne discute con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Filippo Ceccarelli è un giornalista e scrittore, ha iniziato la carriera a Panorama, per poi passare alla redazione romana de La Stampa occupandosi soprattutto di politica, parlamento e costume. Dal 2005 è editorialista e collaboratore del quotidiano la Repubblica.

