Il primo turno delle elezioni brasiliane ha dimostrato una inattesa resistenza del presidente uscente Jair Bolsonaro, negazionista del Covid e della crisi climatica, che da mesi evoca i rischi di golpe. Lula si prepara a tornare, dopo i successi di inizio secolo e le disavventure giudiziarie. Ma quello che succede in Brasile ci parla anche dell'Italia: perché la classe medio-bassa vota per chi promette più aiuti ai ricchi? Come può la sinistra recuperare consenso?

Stefano Feltri ne discute con Rocco Cotroneo, firma di Domani da Rio de Janeiro ed esperto di Brasile

