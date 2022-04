A Roma la criminalità organizzata esiste e fiorisce. Da anni Nello Trocchia denuncia il potere dei Casamonica, e ne ha scritto nel suo libro che torna in una nuova edizione. Ne discute con Stefano Feltri.

Nello Trocchia è inviato di Domani. Ha firmato inchieste e copertine per il Fatto Quotidiano e l’Espresso. Ha lavorato in tv realizzando inchieste e reportage per Rai 2 (Nemo) e La7 (Piazzapulita). Ha scritto qualche libro, tra gli altri, Federalismo Criminale (2009); La Peste (con Tommaso Sodano, 2010); Casamonica (2019) dal quale ha tratto un documentario per Nove e Il coraggio delle cicatrici (con Maria Luisa Iavarone). Ha ricevuto il premio Paolo Borsellino, il premio Articolo21 per la libertà di informazione, il premio Giancarlo Siani.

