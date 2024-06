Gianmarco Saurino ripercorre le storie di quelle persone che non possono raccontare le proprie vite, cercando di illuminare e di amplificare spazi e voci cancellate. Come quelle parti di frase che vengono omesse, date per scontate, ma che ci sono, e che hanno un nome preciso: Ellissi. Di Amnesty Italia ed Emons Record, in collaborazione con Domani