I grandi chef si lamentano che non trovano più persone disposte a fare esperienza nella cucina dei ristoranti, come mai? Nel nuovo mensile di Domani, Cibo, Livia Montagnoli indaga su quanto guadagnano davvero e in che condizioni lavorano i protagonisti del mondo del cibo più patinato.

La prima pagina dello speciale Cibo, in edicola e in digitale dal 25 giugno

Sonia Ricci, curatrice del mensile Cibo, spiega come funziona il mondo delle recensioni e del giornalismo gastronomico e perché Cibo è diverso.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

