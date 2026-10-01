Benvenuti al sud. I dem alla prova del Mezzogiorno

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Il senso della sinistra per lo Stato è come quello di Smilla per la neve: un ottimo titolo, poi dev’esserci il romanzo. Serve riprendersi la narrazione, spiegare perché mediare non significa essere imbelli, prendere per le corna la difesa dei diritti

Mentre ci balocchiamo sul reale impatto di Vannacci alle suppletive – spoiler: ce ne accorgeremo quando Meloni lo imbarcherà per non finire preda della propria legge elettorale – è passata in secondo piano una conferma: in parti importanti del Sud, il centro-sinistra, non esiste. Se esiste, sta a casa. Oppure non è centro-sinistra: si aggrappa ai ras populisti come De Luca, ovvero accoglie e raccoglie la nebulosa grillina con tutti i suoi annessi e connessi di masaniellismo economico e pacifismo