Sovranisti contro il burqa ma non a difesa della laicità

true false

La destra sarebbe stata più credibile nel proporre il provvedimento se il principio avesse riguardato la netta riaffermazione della separazione tra il potere temporale e il potere spirituale

Semel in anno licet insanire, una volta l’anno è lecito fare pazzie, dicevano i saggi padri romani. Semel, una volta, per Carnevale, quando vale tutto, compreso travisarsi. Questo poneva problemi di delinquenza e le cronache registrano diversi delitti grazie al camuffamento, soprattutto nella Venezia dei dogi. Ai giorni nostri il divieto di occultare il volto è diventato più stringente nei decenni recenti a causa degli attentati terroristici. E del vantaggio che si offre ai malavitosi. Tanto che