La propaganda su scuola e immigrazione

Sovranisti contro il burqa ma non a difesa della laicità

Gigi Riva
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25 settembre 2026 • 19:02
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La destra sarebbe stata più credibile nel proporre il provvedimento se il principio avesse riguardato la netta riaffermazione della separazione tra il potere temporale e il potere spirituale

Semel in anno licet insanire, una volta l’anno è lecito fare pazzie, dicevano i saggi padri romani. Semel, una volta, per Carnevale, quando vale tutto, compreso travisarsi. Questo poneva problemi di delinquenza e le cronache registrano diversi delitti grazie al camuffamento, soprattutto nella Venezia dei dogi. Ai giorni nostri il divieto di occultare il volto è diventato più stringente nei decenni recenti a causa degli attentati terroristici. E del vantaggio che si offre ai malavitosi. Tanto che

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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