Durigon: «Matteo dirà a zaia di entrare in segreteria»

Capilista e autonomia, lo scambio di Salvini per restare segretario

Giovanni Tizian e Stefano Vergine
25 ottobre 2026 • 07:00Aggiornato, 25 ottobre 2026 • 08:22
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Se lo sfidante Garavaglia arriva al 30 per cento per il leader sarà un problema. Romeo: «Non ci vota più nessuno». L’intesa con l’area veneta zaiana

Il congresso della Lega «di lotta e di governo» è diventato il luogo in cui i salviniano hanno accusato i dissidenti silenziosi di parlare troppo in pubblico, cioè di criticare Matteo Salvini alimentando così la narrazione di un partito diviso. Claudio Durigon, già vice del Capitano, l’ha spiegata così: «Andare sui giornali a screditarci non è gioco di squadra. Da oggi si deve ripartire con un altro spirito». E il mood si capisce quale sarà quando annuncia che «Sono convinto che Salvini vorrà Lu

Giovanni Tizian e Stefano Vergine
Giovanni Tizian e Stefano Vergine
Giovanni Tizian e Stefano Vergine

Classe ’82. È il vicedirettore di Domani. Prima è stato inviato de L’Espresso, ha scritto per Repubblica e ha iniziato da cronista alla Gazzetta di Modena. È autore di numerosi saggi-inchiesta, l’ultimo è il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate della Lega di Matteo Salvini. 