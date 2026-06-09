Il caso Almasri è infinito: perché l’Italia rischia la condanna della Cedu

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Il governo italiano è stato chiamato a rendere conto alla Corte europea dei diritti dell’uomo per la condotta tenuta nel caso Almasri. La liberazione e il rimpatrio del comandante libico potrebbero aver inciso sui diritti di persone che hanno subito torture, violenze, schiavitù e altri abusi nei centri di detenzione libici, precludendo loro la possibilità di ottenere giustizia