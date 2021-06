Il presidente del consiglio Mario Draghi ha accolto a Cinecittà la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen negli studios di Cinecittà all’indomani dell’approvazione del Piano di ripresa italiano che Draghi ha chiamato «Italia Domani»

Draghi ha ricordato innanzittutto parlato dell’ interlocuzione fondamentale con la commissione europea che è servita soprattutto sul capitolo riforme.

Il premier ha ricordato i capisaldi, transizione ecologica e digitale e il fatto che il Pnrr «scommette in maniera convinta su donne e giovani da cui dipende il bilancio del paese. Lo conferma il giudizio positivo della Commissione Ue», ha argomentato il presidente del consiglio.

«Oggi è solo l’inizio»

«La giornata di oggi è solo l’inizio, la sfida di oggi è attuare il piano, la prima tranche, 25 miliardi, che i fondi siano spesi tutti e bene», ha detto Draghi. Il premier ha rivendicato le linee guida per le assunzioni nella pubblica amministrazione.

Tra i progetti del piano, ha detto Draghi, c’è Cinecittà: «Il settore cinematografico e audiovisivo è tra i più promettenti del paese, c’è un vasto mercato in cui l’Europa si può inserire.

«Il luogo scelto per questa cerimonia è significativo, raccontava l’Italia, prima gli stenti, poi il lavoro, oggi dopo la recessione più grave dal secondo dopoguerra, celebriamo qui l’alba della nuova ripresa economica italiana», ha concluso Draghi.

Von der Leyen ha citato Fellini, La Strada, La Dolce Vita – poco prima aveva ovviamente parlato degli euripei di calcio. E ha omaggiato in tutti i modi l’Italia, dicendo che il nostro paese ha insegnato la solidarietà al resto d’Europa nei primi mesi della pandemia. «NextGeneration Eu, ha rivendicato Von der Leyen è un pacchetto di investimenti superiore al piano Marshall».

Risponendo alle domande dei cronisti, Draghi ha ribadito che il rischio che questo sia solo un annuncio c’è. Ma la differenza è che ora c’è la volontà politica e la capacità amministrativa. «È stata fatta una riforma della pubblica amministrazione che ora mette la pubblica amministrazione in condizione di spendere e ora servono altre riforme, con queste riforme e con l’impegno delle istituzioni, ce la faremo», ha detto Draghi.

«Questa è davvero una opportunità che avviene solo una volta nella vita», ha detto von Der Leyen». «Per esempio Cinecittà prenderà questa opportunità per diventare più concorrenziale», ha aggiunto la presidente della commissione.

«Entro il mese di giugno presenteremo una legge delega per la riforma degli appalti e delle concessioni, a luglio la legge sulla concorrenza, e poi a giorni alla giustizia», ha assicurato Draghi. «Molte autorità, regioni stanno già lanciando i bandi di gara», ha aggiunto il premier.

«Abbiamo una responsabilità di fronte ai cittadini europei che hanno pagato le tasse per i fondi, visto che non tutti ne usufruiscono allo stesso modo e di far bene non solo per noi stessi ma per l’Europa, resterà strutturale se risponderemo alla fiducia che c’è stata data, è una responsabilità fondamentale per l’integrazione dell’Europa», ha detto Draghi.

«Cinecittà al centro»

Il ministro della cultura Dario Franceschini ha ringraziato il presidente del consiglio Mario Draghi per «la scelta di mettere Cinecittà al centro della presentazione del Recovery Plan. Si tratta di una decisione indicativa di quanto la cultura sarà il cardine della strategia di rilancio complessivo dell'Italia».

«Il rilancio di Cinecittà», ha aggiunto Franceschini, «ha un ruolo significativo nel contesto del Recovery Plan destinato alla cultura: la nuova governance di questa istituzione culturale è chiamata a investire 300 milioni di euro di risorse europee per l'innovazione tecnologia delle sue strutture e l'ampliamento degli spazi disponibili per le produzioni cinematografiche, così da poter rispondere in maniera adeguata a una crescente domanda internazionale».

© Riproduzione riservata