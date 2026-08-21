Convenzioni, privilegi e molte zone d’ombra. Ecco la Croce rossa spa

Leggi ad hoc e soldi dai ministeri, ma anche rapporti con regioni e aziende sanitarie. Il paradosso di un ex ente pubblico rimasto dipendente da fondi statali

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Come abbiamo raccontato quello della Croce rossa è il paradosso di un ex ente pubblico, risanato e trasformato in associazione privata, ma rimasto dipendente da fondi statali. A finanziarne le attività in convenzione, figurano i ministeri della Salute e dell’Interno – quest’ultimo con due milioni per il Punto crisi Lampedusa – e le Protezioni civili di Emilia-Romagna e del Piemonte. Il poliambulatorio Montezemolo Tra gli enti pubblici che intrattengono rapporti con la Cri compare anche la Cort