L’inchiesta

Convenzioni, privilegi e molte zone d’ombra. Ecco la Croce rossa spa

Federica Pennelli
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21 agosto 2026 • 07:00

Leggi ad hoc e soldi dai ministeri, ma anche rapporti con regioni e aziende sanitarie. Il paradosso di un ex ente pubblico rimasto dipendente da fondi statali

Come abbiamo raccontato quello della Croce rossa è il paradosso di un ex ente pubblico, risanato e trasformato in associazione privata, ma rimasto dipendente da fondi statali. A finanziarne le attività in convenzione, figurano i ministeri della Salute e dell’Interno – quest’ultimo con due milioni per il Punto crisi Lampedusa – e le Protezioni civili di Emilia-Romagna e del Piemonte. Il poliambulatorio Montezemolo Tra gli enti pubblici che intrattengono rapporti con la Cri compare anche la Cort

Federica Pennelli
Federica Pennelli
Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood