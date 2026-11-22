Il corpo senza vita di De Gennaro è l’immagine dell’antimafia alla resa dei conti. Per liberarla dai giochi di potere sarebbe utile un’onesta presa d’atto degli errori commessi. E la speranza ha ancora una volta il volto della generazione che riempie le piazze da mesi
Il suicidio di Gianni De Gennaro è, come abbiamo titolato ieri, un suicidio di Stato. Il corpo senza vita dell’ex capo della Polizia è però anche l’immagine di un’antimafia alla resa dei conti. Nell’indagine di Caltanissetta riemergono i fantasmi della Prima Repubblica, come del resto in altri processi (uno su tutti, quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia). Solo che i pm nisseni ribaltano la narrazione finora imposta da una parte della magistratura. E così i super magistrati fino a poco