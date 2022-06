Il consiglio nazionale del Movimento 5 stelle ha discusso per quattro ore sugli attacchi di Di Maio al partito e al suo leader Giuseppe Conte, ma per il momento niente cacciata

Non ci sarà un’immediata espulsione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dal Movimento 5 stelle, ma il clima nel partito è così avvelenato che sembra difficile che la convivenza potrà durare ancora a lungo.

Nella notte si è riunito il consiglio nazionale del Movimento 5 stelle, un organo presieduto dal leader Giuseppe Conte e composto da 14 membri. Sul tavolo: le dichiarazioni di Di Maio, che negli ultimi giorni ha lanciato una serie di accuse al partito e, indirettamente, allo stesso Conte.

Dopo una discussione durata quattro ore, però, il consiglio ha deciso per il nulla di fatto. Anche perché, formalmente, l’organo non ha ancora i poteri per decretare un’espulsione. Il consiglio si è limitato a elaborare una nota che dovrebbe essere pubblicata in mattinata.

L’ultima questione a dividere i due è la mozione che il partito sta elaborando in vista del Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta di un documento di orientamento che sarà votato dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi martedì alla Camera.

Nel fine settimana, una fonte anonima ha fatto arrivare ai giornali una bozza di testo in cui si chiede di interrompere l’invio di armi in Ucraina. Di Maio ne ha subito approfittato per un nuovo attacco a Conte, la cui bozza avrebbe messo a rischio la «sicurezza» del paese, mentre i contiani hanno smentito che quella bozza fosse effettivamente in discussione.

