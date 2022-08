Nessun passo indietro, come circolava questa mattina in agenzia. Il giovane candidato dem in Basilicata rimane candidato, nonostante le gaffe emerse dal suo profilo social che hanno prodotto polemiche e critiche

Mancano 36 giorni alle elezioni politiche e le liste non sono ancora pronte. A destra, dovrebbero arrivare entro oggi, nel Partito democratico, invece, gli scandali stanno creando più di un problema al segretario Enrico Letta.

12.51 – Confronto Letta Meloni a Porta a Porta

Giorgia Meloni ed Enrico Letta si confronteranno nello studio di Bruno Vespa, a Porta a Porta, il 22 settembre. Il faccia a faccia starebbe creando malumori nelle altre forze politiche, che is sentono messe da parte nel dualismo.

11.30 – Il presidente di FederAnziani candidato con la Lega

Roberto Messina, presidente di FederAnziani, è il candidato della Lega nel proporzionale in Puglia. «Senior Italia FederAnziani - sottolinea la Lega nell’annuncio della candidatura - riunisce numerose associazioni per un totale di 3.700 Centri Sociali per Anziani (CSA) su tutto il territorio nazionale ed oltre 3,8 milioni di persone aderenti. Gli over 65 in Italia sfiorano i 14 milioni: Messina è anche responsabile del Dipartimento Politiche della Terza Età della Lega».

10.42 – Le Regina ritorna sui suoi passi, è candidato

Dalle agenzie risultava che Raffaele La Regina avesse fatto un passo indietro, invece il giovane candidato del Pd in Basilicata lo smentisce con un tweet

10.00 – Si ritira un candidato 5S spostato di posizione in lista

Nicolino Di Michele, uno dei candidati molisani per il Movimento 5 Stelle, si ritira dalla corsa. La ragione dietro il suo ritiro è stato lo spostamento nel secondo posto della lista plurinominale, per ragioni di alternanza di genere. « Per le ragioni che conosciamo legate alla parita' di genere sono stato spostato in seconda posizione, cosa che non ho assolutamente gradito, ma come soldato ho accettato. Oggi mi rendo conto, però, che non ho più lo spirito per affrontare la prossima campagna elettorale».

09.00 – Raffaele La Regina (Pd) si ritira

Il giovane candidato under35, indicato come capolista in Basilicata dal segretario Enrico Letta, ha rinunciato alla candidatura. Le polemiche contro Raffaele La Regina sono cominciate quando il Giornale ha pubblicato suoi vecchi tweet contro l’esistenza dello stato di Israele e poi contro l’expo di Milano.

Letta aveva provato a chiudere la polemica spiegando che il candidato si era scusato, ma la cosa ha continuato a montare anche sul web e il passo indietro è stata l’unica cosa possibile.

E’ il secondo abbandono delle liste del Pd in poche ore, dopo il ritiro di Francesco De Angelis dalle liste del Pd romano dopo il caso che lo ha visto coinvolto insieme al capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, anche lui dimessosi.

