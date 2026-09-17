il premier canadese a strasburgo

Carney rilancia l’alleanza tra Canada e Ue. Che manda in bestia Trump

(Foto Istituzioni Ue)
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Francesca De Benedetti
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17 settembre 2026 • 20:20

«Se è un atto ostile blocco il commercio con gli europei», tuona il tycoon, mentre la Commissione rassicura: «La cooperazione col Canada non è contro qualcun altro». Da Strasburgo il premier canadese insiste sulla partnership «tra democrazie» e denuncia «l’uso del commercio come arma»

Questo giovedì pomeriggio, quando il premier canadese Mark Carney aveva già pronunciato il suo tanto atteso e tanto applaudito discorso davanti all’Europarlamento di Strasburgo, lo staff della comunicazione di Palazzo Berlaymont ha pubblicato sul profilo social della Commissione europea un tripudio di emoji, di disegnini in versione Facebook: una stella (che starebbe per l’Ue) più una foglia di acero (che simboleggia il Canada) uguale cuore (con tanto di stelline, infatuazione alle stelle). E as

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 