Carney rilancia l’alleanza tra Canada e Ue. Che manda in bestia Trump

«Se è un atto ostile blocco il commercio con gli europei», tuona il tycoon, mentre la Commissione rassicura: «La cooperazione col Canada non è contro qualcun altro». Da Strasburgo il premier canadese insiste sulla partnership «tra democrazie» e denuncia «l’uso del commercio come arma»

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Questo giovedì pomeriggio, quando il premier canadese Mark Carney aveva già pronunciato il suo tanto atteso e tanto applaudito discorso davanti all’Europarlamento di Strasburgo, lo staff della comunicazione di Palazzo Berlaymont ha pubblicato sul profilo social della Commissione europea un tripudio di emoji, di disegnini in versione Facebook: una stella (che starebbe per l’Ue) più una foglia di acero (che simboleggia il Canada) uguale cuore (con tanto di stelline, infatuazione alle stelle). E as