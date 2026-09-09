Europa

Serbia, Vučić convoca le elezioni. Approfittando della fiera dell’orrore di Mladić

Alessandra Briganti
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09 settembre 2026 • 19:10

Le mobilitazioni avviate dagli studenti dopo la tragedia di Novi Sad rendevano da tempo necessario uscire dalla crisi politica. Il presidente serbo ha scelto di farlo nel momento politicamente più conveniente per lui

Per Aleksandar Vučić non era questione di se, ma di quando. Le elezioni anticipate erano da tempo l’unica via di uscita possibile dalla crisi innescata dalle proteste del movimento studentesco che da quasi due anni scuotono la Serbia. L’uomo forte di Belgrado non doveva far altro che aspettare il momento giusto. E ora quel momento è arrivato. L’assist gliel’hanno offerto la morte di Ratko Mladić e la fiera dell’orrore che l’ha accompagnata. Migliaia di persone, insieme a veterani, ministri, pope

Alessandra Briganti
Alessandra Briganti
Alessandra Briganti

Giornalista per caso, viaggiatrice per passione, ho scritto per diverse testate tra cui il Venerdì, il manifesto, Wired Uk. Ora ad Ansa Europa. Tra le aree di interesse, Balcani, Europa centro-orientale, Unione europea. 