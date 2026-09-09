Serbia, Vučić convoca le elezioni. Approfittando della fiera dell’orrore di Mladić

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Per Aleksandar Vučić non era questione di se, ma di quando. Le elezioni anticipate erano da tempo l’unica via di uscita possibile dalla crisi innescata dalle proteste del movimento studentesco che da quasi due anni scuotono la Serbia. L’uomo forte di Belgrado non doveva far altro che aspettare il momento giusto. E ora quel momento è arrivato. L’assist gliel’hanno offerto la morte di Ratko Mladić e la fiera dell’orrore che l’ha accompagnata. Migliaia di persone, insieme a veterani, ministri, pope