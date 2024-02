Questo venerdì dalle 15 alle 18 a Torino, o in streaming per chi è lontano, per discutere con amministratori locali, esperti ed esponenti della società civile dell’impatto dei fondi di coesione sui territori. La prima di otto tappe italiane che si articolano fino a ottobre, realizzate assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità, con il cofinanziamento Ue

Questo venerdì a Torino si svolge il primo evento del progetto #CoesioneItalia. L’Europa vicina, realizzato da Domani assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto è un vero e proprio tour nelle regioni italiane, sulle tracce delle politiche e dei fondi di coesione, con il cofinanziamento della direzione generale Regio della Commissione europea.

L’evento di Torino

La prima tappa è dedicata a “Torino e i fondi europei al servizio della trasformazione urbana e dell’innovazione sociale”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Torino, si svolge dalle 15 alle 18 presso lo spazio Open Incet in piazza Teresa Noce a Torino; può essere seguito su streaming sul sito di Domani.

Saranno presenti amministratori locali, come l’assessora torinese all’Istruzione e Rigenerazione urbana Carlotta Salerno, esperti, ed esponenti di realtà coinvolte nei progetti di trasformazione urbana con forte innovazione sociale. Verranno presentate iniziative come le portinerie di comunità, le esperienze di via Baltea e di Cascina Roccafranca, il progetto Giardino Pellegrino. L’amministrazione comunale le ha promosse utilizzando strumenti di intervento della politica di coesione. Un approccio strategico nell’uso dei fondi europei consente di far leva sulle potenzialità del territorio.

Partecipano Carlotta Salerno, assessora all'Istruzione, Edilizia Scolastica, Giovani, Periferie e Rigenerazione urbana del Comune di Torino; Serafina Manna, Fondazione Lelio e Lisli Basso; Patrizia Saroglia, Fondazione Giacomo Brodolini; Antonio Damasco, Rete Italiana della Cultura Popolare; Anna Rowinski, Cooperativa Sumisura; Cecilia Guiglia, Fondazione di Comunità Porta Palazzo; Fabrizio Giacone, Gianfranco Presutti e Fabrizio Barbiero, Dipartimento Fondi Europei e PNRR del Comune di Torino; Sabina De Luca, Coordinamento Forum Disuguaglianze e Diversità. Modera e anima il confronto Francesca De Benedetti, giornalista di Domani.

Le altre tappe

L’alleanza di #CoesioneItalia seleziona otto progetti finanziati coi fondi di coesione, scelti non solo perché rispondono agli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, ma anche per l’impatto sulle comunità di riferimento. Progetti che non restano sulla carta, ma che “vivono” sui territori: ecco perché per ogni progetto si tiene anche un evento, che viene trasmesso in streaming sul sito di Domani, e che vive su quotidiano e sito con approfondimenti giornalistici.

Otto progetti, otto territori, otto eventi, dirette e approfondimenti, ai quali si sommano le nostre analisi sulle politiche di coesione, corredate da infografiche e aperte alla partecipazione dei lettori. L’evento torinese è solo l’inizio: si viaggia insieme fino a ottobre 2024.

La tappa conclusiva è un evento-maratona che si terrà a Roma.

