le manovre dell’ultradestra dopo il trionfo in sassonia-anhalt

Il piano segreto dell’AfD: «Remigreremo anche i tedeschi non assimilati»

Lisa Di Giuseppe
Segui Domani su Google
22 settembre 2026 • 20:37Aggiornato, 22 settembre 2026 • 20:37

Un documento degli identitari: nel mirino pure chi ha ottenuto la cittadinanza. A Berlino è allarme sulla possibile condivisione di segreti militari con gli estremisti

Chi si somiglia, si piglia: servisse una prova contemporanea di questa saggezza popolare, basterebbe guardare al sodalizio che si va creando tra l’AfD della Sassonia-Anhalt e Martin Sellner, alla guida del movimento che organizza gli identitari in tutta Europa. All’origine della nuova intesa ci sarebbe un documento riservato steso dall’Istituto per la remigrazione di Sellner e ora a disposizione dell’estrema destra di Magdeburgo. Il contenuto: un manuale d’istruzioni per remigrare non solo le pe

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth