Il piano segreto dell’AfD: «Remigreremo anche i tedeschi non assimilati»

Un documento degli identitari: nel mirino pure chi ha ottenuto la cittadinanza. A Berlino è allarme sulla possibile condivisione di segreti militari con gli estremisti

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Chi si somiglia, si piglia: servisse una prova contemporanea di questa saggezza popolare, basterebbe guardare al sodalizio che si va creando tra l’AfD della Sassonia-Anhalt e Martin Sellner, alla guida del movimento che organizza gli identitari in tutta Europa. All’origine della nuova intesa ci sarebbe un documento riservato steso dall’Istituto per la remigrazione di Sellner e ora a disposizione dell’estrema destra di Magdeburgo. Il contenuto: un manuale d’istruzioni per remigrare non solo le pe