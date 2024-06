BRUXELLES - Anche il vicepremier Antonio Tajani è al pre vertice del Ppe, del quale Forza Italia fa parte. Tajani si dice favorevole ai top jobs (all’accordo sui tre nomi) ed essendo vicepremier esplicitarlo mette all’angolo Meloni. «Ma sono contro l’ingresso dei Verdi in maggioranza von der Leyen». In questa fase Tajani fa di fatto da pontiere tra la premier e il Ppe. Perciò gli abbiamo chiesto dei margini negoziali per l’Italia. Il paese merita «una vicepresidenza e un commissario con portafoglio di rilievo», è in sostanza la risposta. Nella Commissione Ue una vicepresidenza non indica necessariamente peso politico o incisività: Gentiloni non è vicepresidente ma ha la delega agli Affari economici, Jourova è vicepresidente e segue lo stato di diritto, Dombrovskis è il falco dei conti ed è vicepresidente esecutivo. Come mai prima si parlava di vicepresidenza esecutiva, poi forte, ora semplice?, chiedo a Tajani in place Jourdan, tenendo presente le voci degli ultimi giorni. Risposta: «Ho sempre detto solo vicepresidenza, ancora non si sa se e come ci saranno quelle esecutive». Aspettative che si adattano? Da top jobs a down jobs. (F.D.B.)