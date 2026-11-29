La crisi politica acuita dallo sfratto di Abascal, la signora di 87 anni portata via in ambulanza. Il diritto alla casa è cruciale. A Madrid il Sindicato ha raddoppiato gli iscritti. Il portavoce: «Il Psoe sotto la pressione della piazza costretto ad agire»

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MADRID – Al numero 62 della via Jacobeo, nella periferia sud di Madrid, le finestre da molti anni parlano. Decine di messaggi di protesta scritti a pennarello su cartoncini attaccati ai vetri raccontano un pezzo della storia del mercato immobiliare di questa città, in cui si mescolano tutti gli ingredienti della crisi abitativa della Spagna che è stata la miccia delle elezioni anticipate: speculazione, politiche pubbliche fallimentari e il logoramento di un diritto che non è più dato per scontat