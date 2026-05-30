La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati dirottati su Stoccarda, su Norimberga e Francoforte. L’episodio avviene il giorno successivo lo sconfinamento di un drone russo in Romania

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I voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi per un’ora dopo il presunto avvistamento di un drone. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale presente all'aeroporto, ma non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati dirottati su Stoccarda, su Norimberga e Francoforte.

L’allarme era scattato alle 9 del mattino quando un portavoce della polizia ha dichiarato che «in coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste».

L’allarme avviene il giorno successivo che un drone russo è sconfinato in Romania nella notte tra giovedì e venerdì, ferendo due persone nella città di Galați, a poca distanza dal confine ucraino. È la prima volta dall’inizio del conflitto che un attacco russo causa dei feriti sul suolo dell’Unione europea. L’episodio – non si sa ancora se una provocazione o un incidente, il Cremlino ha respinto ogni responsabilità – ha messo in stato d’allerta tutte le capitali europee.

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