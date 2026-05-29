Un drone di Putin porta la guerra nell’Ue, Mosca: «I sogni tranquilli sono finiti»

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«Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio della Nato». Il segretario dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, interviene poche ore dopo che un drone russo è sconfinato in Romania nella notte tra giovedì e venerdì, ferendo due persone nella città di Galați, a poca distanza dal confine ucraino. È la prima volta dall’inizio del conflitto che un attacco russo causa dei feriti sul suolo dell’Unione europea. E dopo Rutte, infatti, alza gli scudi l’intera Europa, con la presidente della Commi