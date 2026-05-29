il conflitto sconfina nell’unione europea. Le provocazioni dello zar, le minacce di medvedev

Un drone di Putin porta la guerra nell’Ue, Mosca: «I sogni tranquilli sono finiti»

Davide Maria De Luca
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29 maggio 2026 • 20:51

Drone russo ferisce due persone in Romania. Bucarest: «Escalation irresponsabile». La Nato: «Difenderemo l’alleanza». Ma gli alleati restano divisi su come reagire e Varsavia attacca Kiev: «Stop alle celebrazioni dei collaborazionisti»

«Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio della Nato». Il segretario dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, interviene poche ore dopo che un drone russo è sconfinato in Romania nella notte tra giovedì e venerdì, ferendo due persone nella città di Galați, a poca distanza dal confine ucraino. È la prima volta dall’inizio del conflitto che un attacco russo causa dei feriti sul suolo dell’Unione europea. E dopo Rutte, infatti, alza gli scudi l’intera Europa, con la presidente della Commi

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.