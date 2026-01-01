Il rogo ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. La torre è collassata durante le operazioni di contenimento delle fiamme, le cui cause sono ancora da accertare. Al momento non risultano feriti

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, un edificio monumentale in stile neogotico che si trova ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre: le fiamme sono uscite dal tetto e, secondo i soccorritori, il problema principale è stata la pioggia di scintille e frammenti su un'area ampia, che ha messo a rischio le case vicine.

Per paura che le fiamme si propagassero, le autorità hanno evacuato alcune decine di abitazioni e diffuso un alert invitando i residenti a chiudere porte e finestre per il fumo e a non intasare le linee di emergenza se non in caso di pericolo di vita. L'area attorno all'edificio è stata transennata e la polizia ha invitato i curiosi ad allontanarsi per il pericolo di crolli.

Nel corso dell'intervento la struttura ha ceduto: prima sono caduti pezzi della sommità, poi la torre è collassata. Al momento non risultano feriti e le cause del rogo restano da accertare.

Nonostante il crollo della torre campanaria e di parte della sezione centrale della chiesa sono già crollate, la Vondelkerk di Amsterdam non rischia ulteriori crolli: le pareti dell'edificio in fiamme rimangono in piedi, come stabilito da un ingegnere strutturale.

Edificio «non salvabile»

La “regione di sicurezza” Amsterdam-Amstelland, l'ente pubblico che coordina le emergenze nell'area della capitale, in un primo momento aveva parlato di edificio «non più salvabile», con le operazioni che si sono concentrate sul contenimento del rogo e sulla protezione delle abitazioni circostanti. Per alimentare le manichette i pompieri hanno prelevato acqua anche da una vasca del Vondelpark e, secondo la Nos, è arrivato anche il supporto operativo di un mezzo a scala della marina.

La sindaca Femke Halsema, presente sul posto, ha descritto l'incendio come «terribile» e particolarmente angosciante per chi vive nelle strade adiacenti.

La Vondelkerk sorge in Vondelstraat, nel quartiere Amsterdam-West, ed è uno dei progetti piu' noti di P.J.H. Cuypers, l'architetto del Rijksmuseum e della Centraal Station. La torre, elemento dominante dell'edificio, ha avuto nel tempo anche componenti strutturali in acciaio: una versione precedente andò distrutta in un altro incendio nel 1904 e venne ricostruita in forma definitiva nel 1906.

All'interno, la dotazione liturgica e decorativa si è completata nel tempo: l'organo risale alla fine dell'Ottocento, le vetrate agli anni successivi. L'edificio è tutelato come Rijksmonument, cioè bene storico protetto a livello nazionale.

