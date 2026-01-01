Le cause della deflagrazione avvenuta nel seminterrato del locale dove si trovavano circa un centinaio di persone sono ancora da accertare, ma è esclusa la pista dolosa. Almeno cento feriti, molti gravemente ustionati: «La terapia intensiva al completo» ma il bilancio potrebbe aggravarsi ancora. La Farnesina: «Verifiche in corso sulla presenza di italiani»

Almeno 40 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite, molte delle quali con ustioni gravi, in un devastante incendio scoppiato nella notte nel seminterrato di un bar affollato a Crans-Montana, lussuosa località sciistica alpina svizzera nel Canton Vallese, a due ore da Berna. Secondo quanto fatto sapere dalla polizia vallesana, la causa dell'incendio, avvenuto dopo alcuni scoppi uditi nel seminterrato, resta ancora da accertare.

Un centinaio di persone erano sul posto al momento dell'incidente per i festeggiamenti di Capodanno, nel noto bar Le Constellation, che può ospitare fino a 400 persone. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ha annunciato la polizia cantonale. L'area è completamente chiusa al pubblico ed è stata imposta una no-fly zone su Crans-Montana. Nei soccorsi è coinvolta anche una squadra del soccorso alpino italiano. Da Aosta è partito all'alba un elicottero della Protezione civile regionale con a bordo i tecnici del soccorso alpino e un medico.

Il Consiglio di Stato del Vallese ha dichiarato lo stato di emergenza: «L'obiettivo è garantire che tutte le risorse necessarie possano essere mobilitate il più rapidamente e senza indugio possibile», è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa in mattinata.

Molte vittime non identificabili

Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate, spiega la Farnesina in una nota. Le autorità hanno aggiunto che in questo momento non possono escludere la presenza di turisti stranieri tra le vittime e gli ustionati.

È stato allestito un punto di raccolta per i familiari presso il centro congressi, le Regent di Crans-Montana. È stata allestita una help line da parte della polizia cantonale che risponde al numero +41848112117 contattabile anche dall’Italia.

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha espresso la sua vicinanza all'omologo svizzero, Ignazio Cassis, per la tragedia: «Rimango in contatto con l'ambasciatore d'Italia che è in arrivo sul luogo dell'incidente con personale del consolato di Ginevra», ha annunciato Tajani. «Sono attualmente in corso verifiche per un eventuale coinvolgimento di nostri connazionali. Unità di crisi della Farnesina e sedi diplomatiche in Svizzera collaborano con la polizia elvetica», ha affermato il ministro.

La Radiotelevisione svizzera (Rts) ha riferito, inoltre, che gli ospedali della Svizzera romanda sono mobilitati per curare i grandi ustionati. La maggior parte dei feriti è stata trasferita all'ospedale del Vallese: il reparto di terapia intensiva è ora al completo, ha affermato Mathias Reynard, presidente del consiglio regionale.

Fonti mediche locali hanno anche lanciato un appello alla popolazione a non sovraccaricare il sistema sanitario: «Dimostrate solidarietà evitando questo 1° gennaio le attività che comportano dei rischi».

Cosa sappiamo finora

L'esplosione di origine sconosciuta è avvenuta intorno all'1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Lo ha detto all'Afp Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. «L'intervento è ancora in corso», ha aggiunto il portavoce.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo non sarebbe di origine dolosa. Al momento si sospetta che l'origine sia accidentale, forse legato ai fuochi di artificio esplosi per festeggiare lo scoccare della mezzanotte e l’ingresso nel 2026. La polizia ha anche confermato che l'incidente non viene trattato come un attentato terroristico. Le fiamme si sono sviluppate nel seminterrato del locale, che si sviluppa su due piani ed è attivo da circa 40 anni, forse durante un concerto.

La polizia ha istituito un numero verde per le famiglie. Una fonte coinvolta nella gestione di questa tragedia, contattata dalla Rts, ha descritto l'incendio come «un grave disastro», potenzialmente paragonabile, in termini di vittime, all'incidente d'autobus di Sierre, che costò la vita a 28 persone nel 2012.

